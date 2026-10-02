Prima pagină » Știri politice » Afaceristul Fănel Bogos susține că nu va mai fi citat la DNA, după audierile lui Bolojan în fața anchetatorilor, în dosarul de corupție

Afaceristul Fănel Bogos susține că nu va mai fi citat la DNA, după audierile lui Bolojan în fața anchetatorilor, în dosarul de corupție

Ruxandra Radulescu
Afaceristul Fănel Bogos susține că nu va mai fi citat la DNA, după audierile lui Bolojan în fața anchetatorilor, în dosarul de corupție
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fănel Bogos, omul de afaceri vizat în dosarul de corupție, în care Ilie Bolojan este audiat, vineri 2 octombrie, la DNA Iași, a declarat că el nu va mai fi citat de procurori după declarațiile premierului demis în fața anchetatorilor. Bogos nu a mers la audierile desfășurate azi, însă avocatul acestuia este prezent la sediul Direcției Naționale Anticorupție.

Întrebat de ce nu se află la sediul DNA Iași, unde a fost citat alături de Bolojan, Fănel Bogos a declarat:

„Eu ce să fac la DNA? Eu am afirmat, pe baza a influențelor la nivel înalt de a mă închide, am intrat în concordat. Ce să fac la DNA? Bolojan e acolo. După audierea premierului Bolojan eu vă garantez că nu-i voi fi citat”, a afirmat Bogos la Antena 3 CNN.

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Dosarul va ajunge în instanță și judecătorul va decide”

„Cred că dosarul nu ar trebui să plece mai departe, dar nu poate spune DNA că a fost dus pe cărări greșite.

Dosarul va ajunge în instanță și judecătorul va decide”, a declarat Fănel Bogos.

„Este un foc mare de paie din care vrem să facem grătar. Cei care au creat acest foc de paie sunt neaudiați la acest moment. Eu  m-am dus la Bolojan vezi că cei din teritoriul tău fac abuzuri.

I-am cerut pe cale legală să-și educe echipa din subordine. Abuzurile continuă, iar cei care au dat foc la paie sunt în continuare neatinși.

Bolojan nu mi-a promis nimic. Mi-a spus că se interesează, că nu se poate așa abuzuri.

Cu privire la traficul de influență. Nu s-au dat bani nu s-a manifestat nicio influență.

Procurorii au dreptul de a acuza, se vor convinge că nu e nimic de acuzat.

Nu mă cunoștea. A declarat corect și onest.

Garantat nu s-a întâmplat nimic nici influența nu s-a cumpărat, nici influența nu s-a exercitat în teren, nici abuzurile nu s-au oprit.

DSVA-ul au făcut un foc de paie pentru a arăta importanța lor”, a precizat Bogos.

Premierul demis Ilie Bolojan a ajuns, vineri, la sediul DNA Iași ca să dea declarații despre dosarul mitei de 1,5 milioane de euro dată de omul de afaceri Fănel Bogos ca să ajungă într-o audiență la el. Bolojan este audiat în calitate de martor, iar în dosar apar și numele fostului președinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu, cercetat pentru fapte de corupție, dar și cel Cristinei Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului României.

Audiența de la Palatul Victoria și rețeaua de influență

Potrivit surselor judiciare, numele premierului demis apare în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos, administratorul societății Vanbet SRL, este cercetat pentru infracțiuni de cumpărare de influență și instigare la fapte asimilate celor de corupție.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Siegfried Mureșan, vicepreședinte al grupului Partidul Popular European, la un eveniment despre fondurile europene, după ce formațiunea a cerut sancționarea României cu 770 de milioane de € din PNRR
10:16
Siegfried Mureșan, vicepreședinte al grupului Partidul Popular European, la un eveniment despre fondurile europene, după ce formațiunea a cerut sancționarea României cu 770 de milioane de € din PNRR
BREAKING NEWS Ilie Bolojan a ajuns la DNA Iași. Premierul demis este audiat de procurori în dosarul de corupție al afaceristului Fănel Bogos, pe care l-a primit în biroul de la Palatul Victoria
09:03
Ilie Bolojan a ajuns la DNA Iași. Premierul demis este audiat de procurori în dosarul de corupție al afaceristului Fănel Bogos, pe care l-a primit în biroul de la Palatul Victoria
REACȚIE Numele surpriză pe care Elena Udrea l-ar dori ca premier: „Un politician temeinic”
22:53
Numele surpriză pe care Elena Udrea l-ar dori ca premier: „Un politician temeinic”
FLASH NEWS Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, explică declarația lui Nicușor Dan despre investitorii străini care „interzic” alegerile anticipate în România: „Sunt foarte multe dezechilibre, avem nevoie de predictibilitate”
22:39
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, explică declarația lui Nicușor Dan despre investitorii străini care „interzic” alegerile anticipate în România: „Sunt foarte multe dezechilibre, avem nevoie de predictibilitate”
DECIZIE Miruță a semnat un ordin prin care utilizatorii TollRo nu pot fi sancționați dacă aplicația nu funcţionează
22:03
Miruță a semnat un ordin prin care utilizatorii TollRo nu pot fi sancționați dacă aplicația nu funcţionează
VIDEO A treia noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Sute de oameni îi scandează numele și cer eliberarea sa
21:45
A treia noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Sute de oameni îi scandează numele și cer eliberarea sa
Mediafax
DE CE este audiat Bolojan la DNA Iași? CUM a ajuns PREMIERUL în anchetă?
Digi24
Cele cinci semne care arată că Trump ar putea fi aproape de victorie în războiul cu Iranul. Gestul de disperare al regimului iranian
Cancan.ro
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
Prosport.ro
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Adevarul
Marea recrutare din Sănătate: 6.800 de posturi în spitale, deblocate. Ce locuri de muncă sunt disponibile și unde se fac angajări
Mediafax
A LIPSIT 39 de zile de la serviciu. Acum PRIMEȘTE 7.000 de euro lunar
Click
Horoscop 2-8 octombrie. Oportunități profesionale pentru patru zodii, întâlniri neașteptate pentru Raci
Digi24
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu și-a agresat unchiul cu 24 de ore înainte de crima din Vâlcea: 'M-a închis într-o cameră fără geamuri și...'😲
Ce se întâmplă doctore
Alexandra Stan a trecut razant pe lângă moarte după ce a născut. Prin ce a trecut artista după operația de cezariană: „Am pierdut aproximativ 3,5 L de sânge, am început să simt că se scurge viața din mine”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul Hyundai Tucson a fost prezentat oficial și pentru piața europeană. Motoare hibride de până la 292 CP
Descopera.ro
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
Există sau nu OZN-uri? Ce știm cu adevărat în 2026 despre fenomenele neidentificate
Mediafax Italia
SCUMPIRI ÎN LANȚ. Inflația explodează, energia urcă cu peste 22%
Mediafax Spania
Mergi cu bicicleta? De azi s-au schimbat regulile: ce trebuie să știi!
De la 1 ianuarie 2027, cresc pensiile cu 1.8% – 2.3% pentru această categorie de români. Cine se bucură de majorare
09:59
De la 1 ianuarie 2027, cresc pensiile cu 1.8% – 2.3% pentru această categorie de români. Cine se bucură de majorare
FLASH NEWS Trump amenință Iranul după tentativa de deturnare a unui avion Flydubai, în apropiere de Israel, când comandantul aeronavei a fost atacat cu un cuțit de copilot: „Vor fi loviți foarte puternic”
09:46
Trump amenință Iranul după tentativa de deturnare a unui avion Flydubai, în apropiere de Israel, când comandantul aeronavei a fost atacat cu un cuțit de copilot: „Vor fi loviți foarte puternic”
FLASH NEWS Ucraina instalează adăposturi mobile la frontiera cu România. Măsura, luată după intensificarea atacurilor cu drone
09:37
Ucraina instalează adăposturi mobile la frontiera cu România. Măsura, luată după intensificarea atacurilor cu drone
RĂZBOI Atac în Strâmtoarea Ormuz. Un petrolier a fost lovit de un proiectil necunoscut și a luat foc
09:06
Atac în Strâmtoarea Ormuz. Un petrolier a fost lovit de un proiectil necunoscut și a luat foc
EXCLUSIV Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 02 octombrie, de la ora 20.30
09:00
Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 02 octombrie, de la ora 20.30
VIDEO Ion Cristoiu: Operațiunea Frăgezirea lui Ilie Bolojan pentru refacerea Coaliției PSD-PNL fără USR
08:52
Ion Cristoiu: Operațiunea Frăgezirea lui Ilie Bolojan pentru refacerea Coaliției PSD-PNL fără USR

Cele mai noi

Trimite acest link pe