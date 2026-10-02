Afaceristul Fănel Bogos susține că nu va mai fi citat la DNA, după audierile lui Bolojan în fața anchetatorilor, în dosarul de corupție

Fănel Bogos, omul de afaceri vizat în dosarul de corupție, în care Ilie Bolojan este audiat, vineri 2 octombrie, la DNA Iași, a declarat că el nu va mai fi citat de procurori după declarațiile premierului demis în fața anchetatorilor. Bogos nu a mers la audierile desfășurate azi, însă avocatul acestuia este prezent la sediul Direcției Naționale Anticorupție.

Întrebat de ce nu se află la sediul DNA Iași, unde a fost citat alături de Bolojan, Fănel Bogos a declarat:

„Eu ce să fac la DNA? Eu am afirmat, pe baza a influențelor la nivel înalt de a mă închide, am intrat în concordat. Ce să fac la DNA? Bolojan e acolo. După audierea premierului Bolojan eu vă garantez că nu-i voi fi citat”, a afirmat Bogos la Antena 3 CNN.

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„Dosarul va ajunge în instanță și judecătorul va decide”

„Cred că dosarul nu ar trebui să plece mai departe, dar nu poate spune DNA că a fost dus pe cărări greșite. Dosarul va ajunge în instanță și judecătorul va decide”, a declarat Fănel Bogos. „Este un foc mare de paie din care vrem să facem grătar. Cei care au creat acest foc de paie sunt neaudiați la acest moment. Eu m-am dus la Bolojan vezi că cei din teritoriul tău fac abuzuri. I-am cerut pe cale legală să-și educe echipa din subordine. Abuzurile continuă, iar cei care au dat foc la paie sunt în continuare neatinși. Bolojan nu mi-a promis nimic. Mi-a spus că se interesează, că nu se poate așa abuzuri. Cu privire la traficul de influență. Nu s-au dat bani nu s-a manifestat nicio influență. Procurorii au dreptul de a acuza, se vor convinge că nu e nimic de acuzat. Nu mă cunoștea. A declarat corect și onest. Garantat nu s-a întâmplat nimic nici influența nu s-a cumpărat, nici influența nu s-a exercitat în teren, nici abuzurile nu s-au oprit. DSVA-ul au făcut un foc de paie pentru a arăta importanța lor”, a precizat Bogos.

Premierul demis Ilie Bolojan a ajuns, vineri, la sediul DNA Iași ca să dea declarații despre dosarul mitei de 1,5 milioane de euro dată de omul de afaceri Fănel Bogos ca să ajungă într-o audiență la el. Bolojan este audiat în calitate de martor, iar în dosar apar și numele fostului președinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu, cercetat pentru fapte de corupție, dar și cel Cristinei Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului României.

Audiența de la Palatul Victoria și rețeaua de influență

Potrivit surselor judiciare, numele premierului demis apare în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos, administratorul societății Vanbet SRL, este cercetat pentru infracțiuni de cumpărare de influență și instigare la fapte asimilate celor de corupție.