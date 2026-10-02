Doi dintre cei mai influenți democrați din Congres cer Departamentului de Stat să verifice conduita ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Parlamentarii americani solicită lista întâlnirilor sale, date despre zborurile private și posibile conflicte de interese, după dezvăluirile controversate făcute de The Wall Street Journal și confirmate ulterior din alte surse și de Financial Times.

Presiunea asupra ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, crește la Washington. Liderii democrați din comisiile pentru afaceri externe ale Senatului și Camerei Reprezentanților au cerut Departamentului de Stat să analizeze conduita diplomatei, după o investigație a The Wall Street Journal privind relația acesteia cu un lobbyist și promovarea unor afaceri cu gaze naturale în Europa de Sud-Est.

Senatoarea Jeanne Shaheen, lidera democraților din Comisia pentru Relații Externe a Senatului, i-a trimis joi o scrisoare secretarului de stat Marco Rubio în care își exprimă îngrijorarea privind o posibilă „utilizare necorespunzătoare a funcției oficiale” de către Guilfoyle.

Printre aspectele semnalate se numără participarea lobbyistului Christos Marafatsos la întâlniri cu oficiali străini și promovarea unuia dintre clienții săi din Grecia, Aktor Group, precum și a parteneriatului companiei cu DEPA, societate susținută de statul grec.

„Astfel de acțiuni nu servesc credibilității SUA peste hotare și riscă să submineze diplomația americană”, a scris Jeanne Shaheen, senatoare democrată și membră de rang înalt a Comisiei pentru Relații Externe a Senatului.

Shaheen, care anul trecut a votat pentru confirmarea lui Guilfoyle în funcția de ambasadoare, solicită Departamentului de Stat să explice „ce pași au fost și vor fi făcuți pentru a evita influența necuvenită și chiar aparența unui conflict de interese”.

Gregory Meeks, principalul democrat din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, a mers și mai departe. Într-o scrisoare adresată miercuri lui Marco Rubio, acesta s-a declarat „profund îngrijorat” de informațiile apărute despre activitatea ambasadoarei.

„Dacă aceste relatări sunt corecte, ambasadoarea Guilfoyle nu este potrivită să reprezinte Statele Unite în străinătate și ar trebui revocată din funcție”, a scris Gregory Meeks.

Congresmenii cer lista întâlnirilor și date despre zborurile private

Parlamentarii solicită Departamentului de Stat documente și explicații detaliate, inclusiv o listă completă a întâlnirilor la care a participat Christos Marafatsos, informații despre interesele financiare ale ambasadoarei și o evidență a demersurilor prin care aceasta ar fi promovat Aktor Group.

Jeanne Shaheen vrea să afle inclusiv dacă Departamentul de Stat a autorizat prezența lobbyistului la întâlniri cu reprezentanți ai unor guverne străine.

O altă problemă ridicată la Washington privește deplasările lui Guilfoyle cu avioane private. Parlamentarii cer să fie stabilit dacă aceste călătorii, inclusiv una efectuată cu o aeronavă plătită de directorul executiv al Aktor, au respectat regulile Departamentului de Stat.

Foști angajați ai Ambasadei SUA citați de The Wall Street Journal susțin că deplasările ambasadorilor americani cu aeronave private sunt neobișnuite și necesită, potrivit regulilor existente, o aprobare explicită.

Când a ajuns la Atena, în noiembrie 2025, pentru a-și prezenta scrisorile de acreditare, Guilfoyle ar fi călătorit cu un avion privat alături de omul de afaceri greco-american Eric Vassilatos, potrivit surselor publicației. În ianuarie, cei doi ar fi zburat din nou împreună cu o aeronavă privată, de această dată pe ruta Atena-Paris.

Ambasada SUA în Grecia respinge acuzațiile. Un oficial citat de WSJ a transmis că Guilfoyle „continuă să respecte toate directivele etice ale Departamentului de Stat” și că „orice insinuare că ar fi acționat în afara normelor etice este categoric falsă”.

Avocatul ambasadoarei susține, la rândul său, că aceasta a colaborat cu mai multe companii din sectorul energetic și nu și-a concentrat activitatea asupra unei singure firme. Un avocat al Aktor a declarat că „ambasadoarea a promovat în mod consecvent interesele SUA”.

În centrul controversei se află și activitatea Aktor în sectorul energetic. Compania, printr-un parteneriat cu DEPA, a semnat anul trecut un contract pe 20 de ani pentru achiziția de gaze naturale lichefiate americane de la Venture Global.

Declarația despre România și căderea Guvernului Bolojan, în centrul unui scandal

Investigația The Wall Street Journal a provocat controverse și în Europa după relatarea unei discuții care ar fi avut loc în martie, la o cină din Atena.

Potrivit publicației americane, Guilfoyle ar fi avut un schimb tensionat de replici cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou. În acel context și făcând referire la iminenta cădere a Guvernului României, ambasadoarea ar fi afirmat: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”.

Avocatul lui Guilfoyle a contestat interpretarea dată de The Wall Street Journal conversației.

Dezvăluirile au declanșat reacții politice și în Grecia. Opoziția cere guvernului de la Atena să clarifice situația sau să o convoace pe ambasadoarea americană pentru explicații.

„Ministerul de Externe nu a chemat-o pentru clarificări. Dacă era vorba despre o altă țară, ar fi făcut-o”, a declarat Haris Tzimitras, purtător de cuvânt al Syriza.

Pavlos Marinakis, purtătorul de cuvânt al Guvernului grec, a susținut că „nu s-a pus niciodată problema unei amenințări” la adresa executivului de la Atena și că „un astfel de lucru nu ar fi tolerat niciodată”. Oficialul nu a răspuns însă explicit relatării referitoare la România.

Sorin Grindeanu, la masă cu Kimberly Guilfoyle

Controversa a ajuns și la București. Sorin Grindeanu a confirmat pentru G4Media că s-a întâlnit cu Guilfoyle la restaurantul Isoleta, pe 31 martie, și că au discutat despre Coridorul Vertical de gaze, dar a respins celelalte informații prezentate de publicația americană.

George Simion, liderul AUR, care a inițiat și votat alături de PSD moțiunea de cenzură care a dus la demiterea Guvernului Bolojan, a declarat că este „bun prieten cu Guilfoyle”, însă a negat orice implicare a acesteia în decizia privind moțiunea.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a depus ulterior o plângere penală pentru trădare împotriva politicienilor care s-au întâlnit cu ambasadoarea, acuzându-i de complicitate cu o putere străină în scopul „subjugării și subminării economice a României”.

În timpul vizitei sale la București din martie, Guilfoyle a participat la o conferință unde a lăudat acordul dintre Venture Global și parteneriatul Aktor-DEPA.

În aceeași seară, potrivit imaginilor publicate de FlashPaparazzi, ambasadoarea și Marafatsos au luat cina cu politicieni români de rang înalt, printre care Sorin Grindeanu, Bogdan Ivan și Florin Vlădică. Avocatul lui Marafatsos susține că lobbyistul a rămas la masă cel mult 15 minute și nu a participat la nicio discuție despre Guvernul României.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în luna mai printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR. Grindeanu a respins acuzațiile privind o eventuală coordonare cu reprezentanți ai SUA.

Amintim că Bolojan se opusese achiziției de gaze prin formula Venture Global–Aktor–DEPA, considerând că prețul era mult peste nivelul pieței, în timp ce liderul PSD îl acuzase că are o atitudine „anti-americană”.

Informația a fost confirmată ulterior și de Financial Times, din surse independente, care scrie că ambasadoarea ar fi făcut presiuni pentru ca România să cumpere gaze din SUA.