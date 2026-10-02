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Coreea de Sud amenință Kievul cu măsuri după scandalul prizonierilor nord-coreeni. Președintele Lee Jae Myung: „Dacă nu vă cereți scuze public, vom lua alte măsuri”

Coreea de Sud amenință Kievul cu măsuri după scandalul prizonierilor nord-coreeni. Președintele Lee Jae Myung: „Dacă nu vă cereți scuze public, vom lua alte măsuri”
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Președintele sud-coreean Lee Jae Myung avertizează că Seulul ar putea lua „alte măsuri” împotriva Kievului dacă Ucraina nu își cere public scuze pentru dezvăluirea transferului a doi prizonieri nord-coreeni, informație pe care cele două țări conveniseră să o păstreze secretă.

Relațiile dintre Coreea de Sud și Ucraina traversează un moment tensionat, după ce Kievul a făcut public transferul în Coreea de Sud a doi militari nord-coreeni capturați în război, potrivit Reuters.

Informația a fost dezvăluită săptămâna trecută chiar de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, de la tribuna Organizației Națiunilor Unite. Problema este că Seulul susține că există un acord de confidențialitate și că transferul trebuia să rămână, cel puțin pentru moment, secret.

Președinția sud-coreeană a cerut duminică scuze oficiale din partea Ucrainei, acuzând Kievul că a încălcat înțelegerea dintre cele două state. O zi mai târziu, reprezentantul ucrainean la Seul a fost convocat pentru a i se transmite „îngrijorarea profundă” a autorităților sud-coreene.

Lee Jae Myung: „Vom lua alte măsuri”

Președintele Lee Jae Myung și-a înăsprit vineri tonul și a avertizat că disputa ar putea avea consecințe dacă autoritățile ucrainene nu recunosc ceea ce s-a întâmplat.

„Dacă Ucraina continuă să refuze să recunoască faptele și să își ceară scuze public, vom lua alte măsuri”, a declarat Lee Jae Myung, președintele Coreei de Sud, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Liderul sud-coreean a acuzat totodată Kievul că, prin poziția adoptată, îl face să pară un „mincinos”.

„Aceasta este o problemă care afectează demnitatea Republicii Coreea și a poporului său și nu poate fi ignorată”, a adăugat Lee.

Lee Jae Myung - Foto: Profimedia images

Lee Jae Myung – Foto: Profimedia images

Reacția sa vine după declarațiile ministrului ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, relatate de RBC-Ukraine și de alte publicații ucrainene.

Kievul vorbește despre o „neînțelegere diplomatică”

Șeful diplomației ucrainene a încercat să reducă amploarea conflictului diplomatic și a evitat să descrie situația drept un incident între cele două țări.

„Nu doresc să numesc acest lucru un incident”, ci mai degrabă o „neînțelegere diplomatică. Coreea de Sud este o țară importantă pentru noi. Și sper din tot sufletul într-o dinamică, o continuare a cooperării și rezultate concrete”, a declarat Andrii Sîbiha, ministrul ucrainean de Externe.

Andrii Sîbiha - Foto: Profimedia images

Andrii Sîbiha – Foto: Profimedia imagesThis photo cannot be distributed in the russian federation., Model Release: no, Credit line: Danylo Antoniuk / Avalon / Profimedia

Tensiunile cu Seulul apar într-un moment delicat pentru Ucraina, care încearcă să obțină un sprijin internațional mai consistent pe fondul intensificării bombardamentelor rusești.

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