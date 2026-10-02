Prima pagină » Actualitate » De la 1 ianuarie 2027, cresc pensiile cu 1.8% – 2.3% pentru această categorie de români. Cine se bucură de majorare

De la 1 ianuarie 2027, cresc pensiile cu 1.8% – 2.3% pentru această categorie de români. Cine se bucură de majorare

De la 1 ianuarie 2027, cresc pensiile cu 1.8% - 2.3% pentru această categorie de români. Cine se bucură de majorare
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

De la data de 1 ianuarie 2027, cresc pensiile cu 1.8% – 2.3% pentru această categorie de români. Iată cine se bucură de majorare.

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Nu, nu ne referimla pensiile din România, ci la cele din Franța și, implicit, la romanii care primesc pensie de la statul francez.

Dar ce se întâmplă cu pensiile în Franța? Ei bine, pensiile din sistemul de bază (Régime général) se reevalueaza la 1 ianuarie in functie de evolutia indicelui preturilor de consum (excluzând tutunul). Pensiile complementare (Agirc-Arrco) sunt ajustate separat, de obicei în luna noiembrie.

De precizat este că, ministerul Afacerilor Externe din România și comunitățile asociative estimează numărul total al românilor din Franța (incluzând persoanele care lucrează sezonier, studenții sau cei care nu s-au înregistrat în evidențele de rezidență) la peste 400.000 de persoane.

În plus, conform estimărilor oficiale și ale experților, în Franța trăiesc între 300.000 și 500.000 de români. Cei mai mulți români sunt stabiliți în regiunea pariziană (Île-de-France), dar și în zone ca Nord-Pas-de-Calais sau Alsacia.

De asemenea, comunitatea de români include un mozaic divers de profesii, de la muncitori în construcții până la specialiști IT, ingineri, economiști și peste 6.000 de medici.

Așadar, de la 1 ianuarie 2027, cresc pensiile cu 1.8% – 2.3% pentru această categorie de români. Românii care primesc pensie de la statul francez sunt cei care se bucură de această majorare.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ucraina instalează adăposturi mobile la frontiera cu România. Măsura, luată după intensificarea atacurilor cu drone
09:37
Ucraina instalează adăposturi mobile la frontiera cu România. Măsura, luată după intensificarea atacurilor cu drone
Meteorologii Accuweather au anunțat deja prima ninsoare în București. Pe ce dată ninge
08:42
Meteorologii Accuweather au anunțat deja prima ninsoare în București. Pe ce dată ninge
NEWS ALERT O dronă s-a prăbușit în zona localității Plauru din județul Tulcea și a provocat un incendiu. Radarele MApN nu au detectat-o
08:33
O dronă s-a prăbușit în zona localității Plauru din județul Tulcea și a provocat un incendiu. Radarele MApN nu au detectat-o
În 1986, imediat după dezastrul nuclear de la Cernobîl, oamenii de știință au plantat floarea-soarelui în solul contaminat. Ce a ieșit din pământ acum, după 40 de ani
08:25
În 1986, imediat după dezastrul nuclear de la Cernobîl, oamenii de știință au plantat floarea-soarelui în solul contaminat. Ce a ieșit din pământ acum, după 40 de ani
CONTROVERSĂ Moșteanu, fost ministru USR la Apărare, manager la un club de biliard înainte, mesaj agramat pe rețelele sociale. Oamenii l-au „taxat” în comentarii
08:09
Moșteanu, fost ministru USR la Apărare, manager la un club de biliard înainte, mesaj agramat pe rețelele sociale. Oamenii l-au „taxat” în comentarii
ACTUALITATE 2 Octombrie, calendarul zilei: Sting împlinește 75 de ani, Mihai Mărgineanu 57. Ziua internațională a nonviolenței
07:15
2 Octombrie, calendarul zilei: Sting împlinește 75 de ani, Mihai Mărgineanu 57. Ziua internațională a nonviolenței
Mediafax
DE CE este audiat Bolojan la DNA Iași? CUM a ajuns PREMIERUL în anchetă?
Digi24
Cele cinci semne care arată că Trump ar putea fi aproape de victorie în războiul cu Iranul. Gestul de disperare al regimului iranian
Cancan.ro
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
Prosport.ro
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Adevarul
Marea recrutare din Sănătate: 6.800 de posturi în spitale, deblocate. Ce locuri de muncă sunt disponibile și unde se fac angajări
Mediafax
A LIPSIT 39 de zile de la serviciu. Acum PRIMEȘTE 7.000 de euro lunar
Click
Horoscop 2-8 octombrie. Oportunități profesionale pentru patru zodii, întâlniri neașteptate pentru Raci
Digi24
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu și-a agresat unchiul cu 24 de ore înainte de crima din Vâlcea: 'M-a închis într-o cameră fără geamuri și...'😲
Ce se întâmplă doctore
Alexandra Stan a trecut razant pe lângă moarte după ce a născut. Prin ce a trecut artista după operația de cezariană: „Am pierdut aproximativ 3,5 L de sânge, am început să simt că se scurge viața din mine”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul Hyundai Tucson a fost prezentat oficial și pentru piața europeană. Motoare hibride de până la 292 CP
Descopera.ro
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
Există sau nu OZN-uri? Ce știm cu adevărat în 2026 despre fenomenele neidentificate
Mediafax Italia
SCUMPIRI ÎN LANȚ. Inflația explodează, energia urcă cu peste 22%
Mediafax Spania
Mergi cu bicicleta? De azi s-au schimbat regulile: ce trebuie să știi!
CONTROVERSĂ Siegfried Mureșan, vicepreședinte al grupului Partidul Popular European, la un eveniment despre fondurile europene, după ce formațiunea a cerut sancționarea României cu 770 de milioane de € din PNRR
10:16
Siegfried Mureșan, vicepreședinte al grupului Partidul Popular European, la un eveniment despre fondurile europene, după ce formațiunea a cerut sancționarea României cu 770 de milioane de € din PNRR
ULTIMA ORĂ Afaceristul Fănel Bogos susține că nu va mai fi citat la DNA, după audierile lui Bolojan în fața anchetatorilor, în dosarul de corupție
09:48
Afaceristul Fănel Bogos susține că nu va mai fi citat la DNA, după audierile lui Bolojan în fața anchetatorilor, în dosarul de corupție
FLASH NEWS Trump amenință Iranul după tentativa de deturnare a unui avion Flydubai, în apropiere de Israel, când comandantul aeronavei a fost atacat cu un cuțit de copilot: „Vor fi loviți foarte puternic”
09:46
Trump amenință Iranul după tentativa de deturnare a unui avion Flydubai, în apropiere de Israel, când comandantul aeronavei a fost atacat cu un cuțit de copilot: „Vor fi loviți foarte puternic”
RĂZBOI Atac în Strâmtoarea Ormuz. Un petrolier a fost lovit de un proiectil necunoscut și a luat foc
09:06
Atac în Strâmtoarea Ormuz. Un petrolier a fost lovit de un proiectil necunoscut și a luat foc
BREAKING NEWS Ilie Bolojan a ajuns la DNA Iași. Premierul demis este audiat de procurori în dosarul de corupție al afaceristului Fănel Bogos, pe care l-a primit în biroul de la Palatul Victoria
09:03
Ilie Bolojan a ajuns la DNA Iași. Premierul demis este audiat de procurori în dosarul de corupție al afaceristului Fănel Bogos, pe care l-a primit în biroul de la Palatul Victoria
EXCLUSIV Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 02 octombrie, de la ora 20.30
09:00
Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 02 octombrie, de la ora 20.30

Cele mai noi

Trimite acest link pe