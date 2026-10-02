De la 1 ianuarie 2027, cresc pensiile cu 1.8% – 2.3% pentru această categorie de români. Cine se bucură de majorare

De la data de 1 ianuarie 2027, cresc pensiile cu 1.8% – 2.3% pentru această categorie de români. Iată cine se bucură de majorare.

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Nu, nu ne referimla pensiile din România, ci la cele din Franța și, implicit, la romanii care primesc pensie de la statul francez.

Dar ce se întâmplă cu pensiile în Franța? Ei bine, pensiile din sistemul de bază (Régime général) se reevalueaza la 1 ianuarie in functie de evolutia indicelui preturilor de consum (excluzând tutunul). Pensiile complementare (Agirc-Arrco) sunt ajustate separat, de obicei în luna noiembrie.

De precizat este că, ministerul Afacerilor Externe din România și comunitățile asociative estimează numărul total al românilor din Franța (incluzând persoanele care lucrează sezonier, studenții sau cei care nu s-au înregistrat în evidențele de rezidență) la peste 400.000 de persoane.

În plus, conform estimărilor oficiale și ale experților, în Franța trăiesc între 300.000 și 500.000 de români. Cei mai mulți români sunt stabiliți în regiunea pariziană (Île-de-France), dar și în zone ca Nord-Pas-de-Calais sau Alsacia.

De asemenea, comunitatea de români include un mozaic divers de profesii, de la muncitori în construcții până la specialiști IT, ingineri, economiști și peste 6.000 de medici.

Așadar, de la 1 ianuarie 2027, cresc pensiile cu 1.8% – 2.3% pentru această categorie de români. Românii care primesc pensie de la statul francez sunt cei care se bucură de această majorare.