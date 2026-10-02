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Ion Cristoiu: Operațiunea Frăgezirea lui Ilie Bolojan pentru refacerea Coaliției PSD-PNL fără USR

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„Miercuri, după previzibila cădere la învestitură a Guvernului Siegfried Mureșan, președintele Nicușor Dan, aflat la Praga, a reacționat față de acest moment în două rânduri: o declarație de presă jucând rolul antreului la o masa bogată și apoi, la miezul nopții, o conferință de presă unde a dat mai multe amănunte în legătură cu poziția sa față de ce s-a întâmplat în Parlament”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul video zilnic.

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Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

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„Ne-a uimit pentru că a anunțat consultări pentru luni, având în vedere criza, că se împlinesc 5 luni de când avem un guvern fară puteri depline, ar fi fost normal să anunțe anticipate, cel târziu pentru vineri, dacă nu, joi, că joi era deja în București. A doua uimire, al doilea șoc de caracterul ilogic al gesturilor Domniei-Sale a fost că ne-a anunțat că va nominaliza, luni, că are câteva nume în minte. Păi, potrivit Constituției, înainte de a nominaliza, președintele e obligat să facă consultări cu partidele din Parlament. E clar că Constituția îl obligă să țină cont de Partidele Parlamentare. Faptul că s-au introdus consultări, înseamnă că sunt obligatorii. Or, de unde știe Nicușor Dan că până luni, partidele care nu se înțeleg între ele vor ajunge la un compromis.

Și de unde știe Domnia-Sa care este premierul, că poate se înțeleg duminică acum PSD cu PNL și poate să fie desemnat Gânditorul de la Hamangia sau Avram Iancu. Asta ne spune nouă că domnul Nicușor Dan a dat acest termen pentru a-l frăgezi pe Ilie Bolojan, în așa fel încât să accepte o refacere o Caoliție de tristă amintire PSD-PNL. Deja avem zvonuri privind chemarea ca martor a lui Ilie Bolojan la DNA, deja presa e plină, pe surse, că se fac presiuni la adresa lui Ilie Bolojan. Așadar, putem presupune că Nicușor Dan are deja premierul desemnat și până luni face presiuni asupra lui Ilie Bolojan ca să facă parte dintr-un guvern cu PSD. Vom vedea dacă Ilie Bolojan va renunța la poziție de principiu, aceea de a nu face alianță cu PSD”, a mai spus scriitorul.

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