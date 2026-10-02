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Trump amenință Iranul după tentativa de deturnare a unui avion Flydubai, în apropiere de Israel, când comandantul aeronavei a fost atacat cu un cuțit de copilot: „Vor fi loviți foarte puternic”

Donald Trump | Foto - Mediafax
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Donald Trump amenință Teheranul cu o ripostă dură dacă ancheta va demonstra implicarea Iranului în atacul asupra pilotului unui avion Flydubai, produs în timpul zborului. Liderul de la Casa Albă spune că informațiile primite până acum îl fac să creadă că Iranul ar putea fi responsabil de incidentul care ar fi putut însemna un nou 11 septembrie.

Președintele Trump a lansat un avertisment extrem de dur la adresa Iranului după incidentul grav petrecut la bordul unui avion Flydubai. Liderul de la Casa Albă susține că Statele Unite vor reacționa în forță dacă va fi demonstrat că Teheranul s-a aflat în spatele atacului asupra pilotului aeronavei, potrivit NDTV.com.

Întrebat dacă Washingtonul va răspunde în cazul în care responsabilitatea Iranului va fi confirmată, Trump nu a lăsat loc de echivoc în privința unei eventuale riposte.

„Vor fi loviţi foarte puternic, nu vă faceţi griji”, a declarat Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a mers mai departe și a spus că, pe baza informațiilor pe care le primește, înclină deja spre ipoteza unei implicări iraniene. A precizat însă că investigațiile sunt încă în desfășurare și că nu există deocamdată o concluzie definitivă.

„Aş spune că răspunsul este da, pe baza a ceea ce aud, dar lucrăm la acest aspect chiar în acest moment”, a declarat Trump.

Sursa video – X/@clashreport

Trump vorbește despre posibila intensificare a atacurilor asupra Iranului

Avertismentul de la Casa Albă vine într-un moment de tensiune ridicată între Washington și Teheran.

Într-un interviu acordat revistei Time și publicat joi, Trump a afirmat că este „posibilă” o intensificare a atacurilor împotriva Iranului după alegerile legislative americane de la jumătatea mandatului, programate la începutul lunii noiembrie.

În paralel, Statele Unite se pregătesc să-și consolideze prezența militară în Orientul Mijlociu.

Potrivit The Wall Street Journal, Pentagonul intenționează să trimită în regiune un al treilea portavion și mai multe nave militare, desfășurarea urmând să însemne între 9.000 și 10.000 de militari americani suplimentari. Forțele ar urma să ajungă în zonă până la sfârșitul lunii noiembrie.

Două portavioane americane sunt deja desfășurate în Orientul Mijlociu.

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