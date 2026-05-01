Atac masiv al Rusiei cu 210 drone în Ucraina: blocuri lovite în Odesa, benzinării și infrastructură critică, în flăcări la Harkov

Ucraina a fost ținta unuia dintre cele mai ample atacuri aeriene din ultimele săptămâni, după ce Rusia a lansat peste 200 de drone asupra mai multor regiuni. Blocuri de locuințe au fost lovite în Odesa, iar benzinării și infrastructură critică au fost vizate în Harkov.

În noaptea de joi spre vineri, forțele ruse au lansat un atac aerian masiv cu 210 drone kamikaze de tip Shahed, asupra mai multor orașe ucrainene și infrastructurii civile. Țintele principale au fost regiunile din sud și est, unde loviturile au provocat incendii puternice, pagube majore în zone rezidențiale și noi victime în rândul civililor, scrie KievPost.com.

În Odesa, dronele rusești au lovit direct blocuri de locuințe înalte, provocând explozii și incendii la mai multe etaje.

„Inamicul a atacat din nou orașul nostru. În urma atacului, a izbucnit un incendiu într-o clădire de 16 etaje. Am înregistrat, de asemenea, o lovitură asupra unui alt bloc turn, unde au izbucnit incendii la etajele 11 și 12”, a declarat Serhiy Lysak, șeful Administrației Militare a Orașului Odesa.

Sursa video – X/@wartranslated

Potrivit autorităților locale, două clădiri rezidențiale au fost grav avariate, mai multe apartamente au fost distruse, iar infrastructura portuară din regiune a suferit, de asemenea, pagube importante. Mai mulți civili au fost răniți, bilanțul fiind în continuă actualizare.

Benzinării și infrastructură critică, în flăcări la Harkov

În paralel, Harkov a fost lovit în mai multe districte de drone care au vizat inclusiv benzinării, infrastructură feroviară și instalații energetice.

Mai multe stații de alimentare au fost cuprinse de flăcări după impact, vehicule au fost distruse, iar în unele cartiere alimentarea cu electricitate a fost afectată după lovirea substațiilor de tracțiune.

Un bărbat de 36 de ani a fost rănit de șrapnel și transportat la spital, în timp ce un alt civil a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a suferit un șoc puternic în urma exploziilor.

Anchetatorii ucraineni susțin că unele dintre dronele folosite în atac ar fi fost echipate cu sisteme de inteligență artificială, o informație care, dacă va fi confirmată, ar marca o nouă escaladare tehnologică în război.

Zelenski cere presiune maximă asupra Rusiei

Președintele Volodimir Zelenski a reacționat dur după noul val de bombardamente, acuzând Rusia că își intensifică atacurile deliberate asupra infrastructurii civile și energetice.

„Au fost 210 drone de atac peste noapte, dintre care aproximativ 140 erau de tipul «Shahed». Aceste atacuri zilnice arată că trebuie exercitată o presiune mai mare asupra Rusiei. Trebuie să slăbim agresorul pentru ca Europa să aibă o securitate mai mare”, a declarat Zelenski.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, 190 dintre drone au fost doborâte sau neutralizate prin apărarea antiaeriană, război electronic și sisteme fără pilot, însă 20 de drone și-au atins țintele în 14 locații, provocând noi distrugeri.

