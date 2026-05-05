Starmer și Macron condamnă atacurile Iranului asupra Emiratelor și cer oprirea imediată a escaladării tensiunilor din Golf

Mihai Tănase
Keir Starmer și Emmanuel Macron - Foto: Profimedia images
Keir Starmer și Emmanuel Macron au condamnat ferm atacurile iraniene asupra Emiratele Arabe Unite și cer reluarea urgentă a dialogului diplomatic, pe fondul noilor tensiuni din Strâmtoarea Ormuz.

Orientul Mijlociu intră din nou într-o zonă de risc major, după ce atacurile lansate de Iran asupra Emiratelor Arabe Unite au zdruncinat armistițiul fragil aflat în vigoare de la începutul lunii aprilie și au provocat reacții ferme din partea principalelor capitale europene, scrie DW.com.

Londra și Parisul au transmis aproape simultan mesaje dure către Teheran, condamnând ofensiva cu drone și rachete și avertizând că o nouă spirală a violenței ar putea destabiliza întreaga regiune, cu efecte directe asupra securității energetice globale.

„Regatul Unit condamnă atacurile cu drone şi rachete care au vizat Emiratele Arabe Unite. Această escaladare trebuie să înceteze. Iranul trebuie să se angajeze real în negocieri pentru a garanta că armistiţiul în Orientul Mijlociu se menţine şi că se obţine o soluţie diplomatică pe termen lung”, a declarat Keir Starmer, prim-ministrul Regatului Unit.

Keir Starmer - Foto: Profimedia images

Macron: atacuri nejustificate și inacceptabile

De la Paris, Emmanuel Macron a avut un mesaj la fel de ferm, condamnând ceea ce a numit un atac direct asupra infrastructurii civile din Emiratele Arabe Unite și reafirmând sprijinul Franței pentru stabilitatea statelor din Golf.

„Atacurile iraniene de astăzi împotriva infrastructurii civile din Emirate sunt nejustificate şi inacceptabile”, a declarat Emmanuel Macron, președintele Franței, într-un mesaj publicat pe X.

Liderul de la Palatul Élysée a reiterat și apelul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, rută strategică pentru comerțul global cu petrol și gaze, precum și pentru instituirea unor garanții de securitate clare pentru statele din regiune.

Tensiunile din Golful Persic revin în prim-plan, după ce schimburile de focuri dintre forțele americane și cele iraniene din zona Strâmtorii Ormuz au reaprins temerile privind o confruntare militară mai amplă, cu potențial destabilizator pentru întreaga regiune și pentru piețele globale de energie.

Situația s-a complicat suplimentar după reluarea atacurilor cu rachete lansate de Teheran asupra Emiratele Arabe Unite, episod care ridică miza regională și amplifică presiunea diplomatică asupra marilor actori implicați.

