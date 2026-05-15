Atac masiv cu drone asupra Moscovei și Crimeei. Incendiu uriaș la rafinăria din Riazan, una dintre instalațiile energetice cheie ale Rusiei

Mihai Tănase
Atac cu drone în Rusia - Foto: X/@JanR210
Un incendiu de proporții a izbucnit la una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, după un atac cu drone ucrainene. Explozii puternice au fost raportate și în alte regiuni ruse, inclusiv în apropierea Moscovei și în Crimeea.

Un nou val de atacuri cu drone ucrainene a lovit în noaptea de 15 mai mai multe regiuni din Rusia, provocând incendii și explozii în infrastructură energetică și militară strategică.

Cele mai grave incidente au fost raportate la rafinăria de petrol din Riazan, una dintre cele mai importante facilități petroliere ale Rusiei, unde imaginile distribuite pe rețelele sociale arată un incendiu uriaș și coloane dense de fum ridicându-se deasupra orașului, potrivit Kiev Indepdendent.

Sursa video – X/@JayinKyiv

Locuitorii din Riazan au relatat că au văzut mai multe drone survolând zona înainte de producerea unor explozii puternice în apropierea rafinăriei.

Potrivit canalelor ruse de Telegram, atacul ar fi vizat infrastructură energetică și militară rusă în mai multe regiuni ale țării.

Sursa video – X/@JayinKyiv

Rafinăria de petrol din Riazan produce anual peste 17 milioane de tone de petrol și este considerată una dintre cele mai importante instalații energetice ale Rusiei. Din acest motiv, complexul a devenit în ultimele luni o țintă constantă a atacurilor cu drone atribuite Ucrainei.

„Ucraina a dobândit în mod clar capacitatea de a provoca daune Rusiei într-un mod în care nu putea să o facă anterior. Această capacitate nu va dispărea”, a declarat Hanna Notte pentru The Kyiv Independent.

Guvernatorul regiunii Riazan, Pavlo Malkov, a afirmat că resturile dronelor au lovit o întreprindere industrială și mai multe clădiri rezidențiale. Potrivit oficialului rus, trei persoane au murit și alte 12 au fost rănite în urma atacului.

Amploarea completă a pagubelor nu a fost clarificată până în prezent.

Drone raportate și lângă Moscova și în Crimeea

Explozii și operațiuni intense de apărare antiaeriană au fost raportate și în alte regiuni ale Rusiei. Canalele ruse de Telegram au transmis că un aerodrom militar din localitatea Yeysk, regiunea Krasnodar, ar fi fost vizat în timpul nopții.

Sursa video – X/@Osint613

În același timp, primarul Moscovei, Sergey Sobyanin, a anunțat că cinci drone ucrainene au fost doborâte în apropierea capitalei ruse. Atacurile au provocat perturbări temporare pe aeroporturile Domodedovo și Sheremetyevo din Moscova.

Explozii au fost semnalate și în Yevpatoria și Saky, în Crimeea ocupată, potrivit canalului Telegram Crimean Wind. Ministerul rus al Apărării a susținut că apărarea antiaeriană a doborât 355 de drone ucrainene în timpul nopții.

Valul de atacuri vine la doar o zi după bombardamentele rusești asupra Kievului, în urma cărora cel puțin 21 de persoane au murit și alte 47 au fost rănite.

După atacurile asupra capitalei ucrainene, președintele Volodimir Zelenski a declarat că armata ucraineană pregătește „posibile formate pentru răspunsul nostru”.

În ultimele săptămâni, dronele ucrainene au vizat tot mai frecvent infrastructura petrolieră și de gaze a Rusiei, într-o strategie menită să afecteze veniturile energetice care finanțează războiul Kremlinului.

Potrivit Bloomberg, luna aprilie a înregistrat cel mai ridicat număr de atacuri asupra infrastructurii petroliere ruse din ultimele patru luni, cu cel puțin 21 de lovituri asupra rafinăriilor, conductelor și instalațiilor offshore.

