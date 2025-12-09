Prima pagină » Știri externe » Atac rusesc brutal asupra civililor din Ternopil. Bilanțul a ajuns la 38 de morți, între care și o fetiță de 7 ani din Polonia și mama ei

Atac rusesc brutal asupra civililor din Ternopil. Bilanțul a ajuns la 38 de morți, între care și o fetiță de 7 ani din Polonia și mama ei

Mihai Tănase
09 dec. 2025, 10:10, Știri externe
Atac rusesc brutal asupra civililor din Ternopil. Bilanțul a ajuns la 38 de morți, între care și o fetiță de 7 ani din Polonia și mama ei
Foto: X/@BohuslavskaKate

Un atac cu rachetă lansat de Rusia asupra unui bloc rezidențial din orașul ucrainean Ternopil s-a soldat cu 38 de morți, printre care și o fetiță de 7 ani din Polonia. Operațiunile de căutare și salvare s-au încheiat după patru zile de intervenții în condiții extrem de dificile.

Atacul cu rachetă lansat de armata rusă asupra unui bloc rezidențial din orașul Ternopil, situat în vestul Ucrainei, a provocat un adevărat masacru. Bilanțul victimelor a urcat la 38 de morți, după ce autoritățile au identificat, până la data de 8 decembrie, încă două persoane care fuseseră inițial date dispărute.

Printre victime se numără și o fetiță din Polonia, în vârstă de doar 7 ani, potrivit Kyiv Independent, citat de Mediafax.

Copila, pe nume Amelia, a murit împreună cu mama sa, informație confirmată oficial de Ministerul de Externe al Poloniei.

Reacția Poloniei

Tragedia a stârnit reacții puternice la Varșovia. Premierul polonez Donald Tusk a transmis un mesaj emoționant pe 21 noiembrie: „Amelka avea șapte ani. Un copil polonez. A murit în Ternopil în timpul unui atac brutal cu rachetă. Nu își va mai împlini niciun vis”.

Operațiunile de căutare și salvare s-au desfășurat pe parcursul a patru zile și s-au încheiat pe 22 noiembrie, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Salvatorii au lucrat în condiții extrem de periculoase, din cauza distrugerilor masive ale structurii clădirii lovite de rachetă.

Guvernatorul regiunii Ternopil, Taras Pastukh, anunțase pe 23 noiembrie că bilanțul ajunsese atunci la 34 de victime, în timp ce mai multe persoane, inclusiv un copil, erau încă date dispărute. Ulterior, descoperirea a două trupuri a dus numărul total al morților la 38.

În timpul intervențiilor, echipele de salvare au reușit să scoată de sub dărâmături 46 de persoane, printre care și șapte copii. De asemenea, salvatorii au recuperat și trei animale de companie, două pisici și un papagal care au fost predate ulterior proprietarilor.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că peste 230 de salvatori din nouă regiuni ale țării au participat la operațiune. În anumite zone, intervenția a fost realizată exclusiv manual, din cauza riscului major de prăbușire a structurilor rămase în picioare.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Partidul lui Marine Le Pen vrea să redeschidă bordelurile din Franța, pe modelul de la 1946. Cum ar fi schimbată legea prostituției
10:54
Partidul lui Marine Le Pen vrea să redeschidă bordelurile din Franța, pe modelul de la 1946. Cum ar fi schimbată legea prostituției
EXTERNE Cambodgia și Thailanda, pe picior de război. Lovituri de ambele părți, inclusiv civili printre morți
10:38
Cambodgia și Thailanda, pe picior de război. Lovituri de ambele părți, inclusiv civili printre morți
ANALIZA de 10 1 an de la căderea regimului Assad în Siria. Rusia nu a plecat „cu coada între picioare”, iar Kremlinul a acceptat noua conducere și a mutat rapid pentru a nu pierde o zonă de influență cheie
10:00
1 an de la căderea regimului Assad în Siria. Rusia nu a plecat „cu coada între picioare”, iar Kremlinul a acceptat noua conducere și a mutat rapid pentru a nu pierde o zonă de influență cheie
LIVE UPDATE Conflict armat reluat în Orientul Mijlociu: Israelul a atacat ținte din Liban
09:59
Conflict armat reluat în Orientul Mijlociu: Israelul a atacat ținte din Liban
EXTERNE Startupul AI al fiicei lui Bill Gates ajunge la 180.000.000 de dolari după o nouă finanțare record atrasă chiar de moștenitoare imperiului Microsoft
09:01
Startupul AI al fiicei lui Bill Gates ajunge la 180.000.000 de dolari după o nouă finanțare record atrasă chiar de moștenitoare imperiului Microsoft
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 794. Agenția ONU pentru refugiați palestinieni acuză Israelul de confiscarea bunurilor în Ierusalimul de Est
08:38
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 794. Agenția ONU pentru refugiați palestinieni acuză Israelul de confiscarea bunurilor în Ierusalimul de Est
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile avioanele F/A-18 Super Hornet cu rachete inamice
Cancan.ro
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
Cancan.ro
Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! 'Este un om important, cu familie!'
Ce se întâmplă doctore
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Schimbul de ulei la 7.500 km? Situația în care producătorii cer intervale mai dese
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Câți oameni câștigă, de fapt, la jocurile de noroc online?
ECONOMIE Jumbo, avertisment dur după majorarea TVA. Fondatorul „raiului jucăriilor” anunță ce se va întâmpla cu prețurile: „Lăcomia va avea consecințe”
11:23
Jumbo, avertisment dur după majorarea TVA. Fondatorul „raiului jucăriilor” anunță ce se va întâmpla cu prețurile: „Lăcomia va avea consecințe”
CONTROVERSĂ Nicușor Dan promite raportul despre anularea alegerilor în termen de 2-3 luni, dar o dovadă concretă a interferenței ruse abia în 3-5 ani
11:18
Nicușor Dan promite raportul despre anularea alegerilor în termen de 2-3 luni, dar o dovadă concretă a interferenței ruse abia în 3-5 ani
VIDEO Filmul tragediei din Tenerife, în care doi români și-au pierdut viața. Turiștii au ignorat avertismentele
11:15
Filmul tragediei din Tenerife, în care doi români și-au pierdut viața. Turiștii au ignorat avertismentele
ULTIMA ORĂ Peste 100 de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la Poliția Buftea. I-au făcut și melodie: „El stă în fața celor ce conduc fără credință”
10:51
Peste 100 de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la Poliția Buftea. I-au făcut și melodie: „El stă în fața celor ce conduc fără credință”
Gândul de Vreme Ce se întâmplă cu vremea în următoarele ore. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul
10:48
Ce se întâmplă cu vremea în următoarele ore. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul
SPORT Rapid e pe locul 1 în liga 1 înainte de meciurile cu Otelul și FCSB, iar Paul Iacob vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00
10:47
Rapid e pe locul 1 în liga 1 înainte de meciurile cu Otelul și FCSB, iar Paul Iacob vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00

Cele mai noi