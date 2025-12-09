Atac rusesc brutal asupra civililor din Ternopil. Bilanțul a ajuns la 38 de morți, între care și o fetiță de 7 ani din Polonia și mama ei

Un atac cu rachetă lansat de Rusia asupra unui bloc rezidențial din orașul ucrainean Ternopil s-a soldat cu 38 de morți, printre care și o fetiță de 7 ani din Polonia. Operațiunile de căutare și salvare s-au încheiat după patru zile de intervenții în condiții extrem de dificile.

Atacul cu rachetă lansat de armata rusă asupra unui bloc rezidențial din orașul Ternopil, situat în vestul Ucrainei, a provocat un adevărat masacru. Bilanțul victimelor a urcat la 38 de morți, după ce autoritățile au identificat, până la data de 8 decembrie, încă două persoane care fuseseră inițial date dispărute.

Printre victime se numără și o fetiță din Polonia, în vârstă de doar 7 ani, potrivit Kyiv Independent, citat de Mediafax.

Copila, pe nume Amelia, a murit împreună cu mama sa, informație confirmată oficial de Ministerul de Externe al Poloniei.

Reacția Poloniei

Tragedia a stârnit reacții puternice la Varșovia. Premierul polonez Donald Tusk a transmis un mesaj emoționant pe 21 noiembrie: „Amelka avea șapte ani. Un copil polonez. A murit în Ternopil în timpul unui atac brutal cu rachetă. Nu își va mai împlini niciun vis”.

Operațiunile de căutare și salvare s-au desfășurat pe parcursul a patru zile și s-au încheiat pe 22 noiembrie, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Salvatorii au lucrat în condiții extrem de periculoase, din cauza distrugerilor masive ale structurii clădirii lovite de rachetă.

Guvernatorul regiunii Ternopil, Taras Pastukh, anunțase pe 23 noiembrie că bilanțul ajunsese atunci la 34 de victime, în timp ce mai multe persoane, inclusiv un copil, erau încă date dispărute. Ulterior, descoperirea a două trupuri a dus numărul total al morților la 38.

În timpul intervențiilor, echipele de salvare au reușit să scoată de sub dărâmături 46 de persoane, printre care și șapte copii. De asemenea, salvatorii au recuperat și trei animale de companie, două pisici și un papagal care au fost predate ulterior proprietarilor.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că peste 230 de salvatori din nouă regiuni ale țării au participat la operațiune. În anumite zone, intervenția a fost realizată exclusiv manual, din cauza riscului major de prăbușire a structurilor rămase în picioare.