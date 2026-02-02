Gigi Becali, atac fără precedent după FCSB – Csikszereda: „Prin faptele lui, putea muri un om. Ce să stai în fotbal, în mizeria asta?”

Gigi Becali l-a distrus pe arbitrul meciului FCSB – Csikszereda, 1-0, Cristian Moldoveanu.

A anunțat că va cere ca acesta să nu mai arbitreze în Superliga. Crede că ar fi trebuit acordat penalty la faza cu David Miculescu, din minutul 15, când a existat un duel cu Jebari, că echipa sa merita lovitură liberă la marginea careului, în minutul 47, când a fost o contră Olaru – Paszka, dar și că oaspeții au beneficiat de mai multe lovituri libere acordate ușor.

FCSB – Csikszereda 1-0 a fost condus de Cristian Moldoveanu, asistenți Cristian Daniel Ilinca, Ionel Valentin Dumitru,

arbitru VAR Bogdan Dumitrache și asistent VAR Stelian Slabu.

Gigi Becali, atac fără precedent după FCSB – Csikszereda

„I-am spus lui MM, facem cerere de scoatere din arbitraj a băiatului ăsta. Lasă, bun, 11 metri clar la David Miculescu, când vrea să dea în minge și pune piciorul. Dar trei lovituri libere. Olaru îl calcă. Trei lovituri. În a doua repriză, spre final, aproape de careul nostru. A inventat 3 lovituri, mai că poate dau ei gol. Nici Tănase, nici Graovac nu i-a atins! Păi dacă e din Sfântu Gheorghe? Cum să dai arbitru din Sf. Gheorghe? Dacă nu vezi, ieși bă din arbitraj! Ieși din arbitraj dacă nu vezi asta.

Da, facem cerere și arătăm fazele. O arătăm pe asta. E clară? E de galben? (n.r. – la Olaru). Era să luăm gol la faza asta. Pe urmă, toate loviturile. Cum inventezi tu, îi mai și dai galben lui Crețu. Ce spune el? Ce poate să spună? Se vede că e disperat, că vrea să luăm noi gol.

Nu mai avem voie să jucăm fotbal? Ce facem noi? De ce să mai dau milioane la fotbal, ca să vină unul d-ăsta? Nu este nicio exagerare. Ce a făcut omul ăsta nu am văzut de când sunt în fotbal! Pe cuvânt! Mai sunt greșeli, poate și cu intenție. Dar una! Dar să dai faulturi la mișto…

Să nu-l mai dea! Bine, hai să aplicăm prezumția de nevinovăție. Zicem că nu e hoț. Nu e hoț, nu e tâlhar. Atunci, vin și spun așa. Dacă hoț nu ești, înseamnă că nu te pricepi, ca să nu spun altceva.

Băi, nebunule, nu te gândești că există erori, că te vede lumea? Puteai să tragi cu ei, dar nu așa ceva! Ești nebun la cap, vrei să ne distrugi? Aici e vorba despre milioane de euro, nu de găinăriile tale de acolo, de la Sfântu Gheorghe. Aici e vorba de zeci de milioane, nu de 50 sau 30 de mii.

Ce-i asta, nenorocitule? Ce-i asta? Nu se poate așa ceva, așa ceva nu se poate! Nu e nenorocit? Dar cum e? MM mi-a zis să mă abțin. «Mihai, dacă mă sună, nu pot». Am luat tensiunea, ăsta mi-a făcut tensiunea 17 de nervi! De nervi.

Nu e doar nenorocit, e mult mai mult. Ce a făcut omul ăsta aici e mult mai mult. Ăsta e capabil să distrugă vieți, e capabil de orice în viață. Dacă te întâlnești cu el pe stradă, la ce tupeu a avut, trebuie să-l ocolești, că nu știi ce poate să facă.

Cineva a vrut să-mi ia viața. Prin faptele lui, putea muri un om. Asta se numește criminal, când moare cineva din cauza ta. Acum, mâine trebuie să mă spovedesc iar, din cauza unuia ca ăsta. Îmi trebuie mie așa ceva? Ce să stai în fotbal, în mizeria asta?”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.