Emisarul lui Putin, negocieri secrete în SUA. Discuții cu apropiații lui Trump despre o posibilă pace în Ucraina

Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Vladimir Putin, se află în SUA pentru discuții cu administrația Trump privind un posibil acord de pace în Ucraina. De asemenea, Moscova urmărește și cooperarea economică, într-un moment critic legat de sancțiunile asupra petrolului rusesc.

Trimisul special al președintelui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, se află în Statele Unite, unde poartă discuții în spatele ușilor închise cu membri ai administrației președintelui Donald Trump, potrivit unor surse citate de Reuters.

Vizita are ca obiectiv principal avansarea negocierilor pentru un posibil acord de pace în Ucraina, dar și relansarea cooperării economice dintre Washington și Moscova, într-un context geopolitic extrem de tensionat.

Miza sancțiunilor

Momentul ales pentru această deplasare este unul strategic. Putin a ordonat un armistițiu de 24 de ore cu ocazia Paștelui Ortodox. Momentul corespunde și cu faptul că Statele Unite urmează să decidă dacă vor prelungi derogările de la sancțiunile impuse petrolului rusesc, termenul limită fiind 11 aprilie. Această decizie ar putea influența semnificativ dinamica negocierilor dintre cele două puteri, dar și stabilitatea piețelor energetice globale.

În același timp, Moscova își exprimă speranța că Washingtonul va reveni la masa negocierilor în format trilateral, alături de Ucraina.

„Sperăm că, într-un viitor previzibil, (SUA) vor avea mai mult timp şi mai multe oportunităţi pentru întâlniri în format trilateral”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

