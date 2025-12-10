Macron, Starmer și Merz au discutat la telefon cu Trump despre negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia. Conversația a durat 40 de minute

Liderii Franței, Marii Britanii și Germaniei au discutat miercuri despre Ucraina cu președintele american Donald Trump. Macron, Starmer și Merz au depus un ultim efort, încercând să „avanseze” în procesul discutării planului de pace ruso-ucrainean.

Potrivit președinției franceze, apelul telefonic a durat 40 de minute. Prim-ministrul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz au participat și ei la convorbirea telefonică, a anunțat Palatul Elysee. Președinția franceză nu a dezvăluit imediat alte detalii.

Zelenski, tot mai presat să facă „concesii teritoriale”

Joi, liderii aliaților Ucrainei vor organiza o ședință în format video, a anunțat Macron. Între timp, Trump face presiuni asupra Kievului pentru a accepta un acord de pace care să pună capăt invaziei Rusiei, presupunând „concesii teritoriale”, a declarat o purtătoare de cuvânt a guvernului francez.

Apelul vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că este gata să organizeze noi alegeri în Ucraina, cu condiția ca securitatea să-i fie asigurată, iar țara sa să primească garanții. Luni, aliații europeni ai Ucrainei și-au exprimatt sprijinul pentru Zelenski, dar pe de altă parte, s-au declarat sceptici cu privire la unele părți ale celei mai recente propuneri a SUA de a pune capăt războiului, scrie Insider Paper.

Discuții tensionate în spatele ușilor închise la Downing Street 10

Pe 8 decembrie, după aproape două ore de discuții cu ușile închise pe Downing Street 10, Macron și Merz au părăsit reședința prim-ministrului britanic. Rezultatele negocierilor nu au fost comunicate imediat.

Keir Starmer, Volodymyr Zelenski, Emmanuel Macron și Friedrich Merz au ieșit din biroul prim-ministrului pentru o fotografie de grup.

Toți cei patru lideri europeni au refuzat să răspundă la întrebările reporterilor în timp ce au avut o scurtă discuție pe covorul roșu.

Sursa Foto Ilustrativ: Profimedia

