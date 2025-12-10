UE se pregătește să-i transmită lui Trump un „mesaj de forță” prin blocarea activelor rusești și eliminarea dreptului de veto al Ungariei

Statele membre ale Uniunii Europene vor accelera luarea deciziei pentru imobilizarea pe termen nedefinit a activelor rusești în valoare de 210 de miliarde de euro. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pregătește o legislație specială pentru a-l băga în încurcătură și pe prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, chiar înainte de începerea summitului de săptămâna viitoare.

Viktor Orban continuă să aibă bune relații de prietenie cu Kremlinul și să respingă politica UE de ajutorarea Ucrainei. Comisia Europeană intenționează să invoce puteri de urgență în încercarea de a folosi fondurile rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina.

Prin această măsură drastică, Bruxelles și-ar putea întări influența în discuțiile de pace conduse de administrația prezidențială a lui Donald Trump. Voința UE ar cântări brusc mai mult în fața presiunilor Washingtonului aspra Ucrainei privind cedarea definitivă de teritorii sub controlul Moscovei.

Adoptat în temeiul articolului 122 din tratatele UE, orice decizie privind sancționarea Rusiei ar putea fi adoptată doar cu votul majorității țărilor membre UE în loc de unanimitatea acestora, evitând orice drept de veto din partea Ungariei sau Slovaciei.

Prin blocarea activelor rusești, UE ar transmite o declarație de forță și împotriva lui Trump. Potrivit planului de pace elaborat parțial de americani, cea mai mare parte a activelor ruse urmau să fie investite în două fonduri de investiții conduse de SUA. Washingtonul a încercat să descurajeze UE să ia orice măsură privind utilizarea activelor înainte de a fi convenit un plan de pace.

Opinia Budapestei nu va mai conta în fața autorității Bruxelles-ului

Pare a fi o soluție controversată din punct de vedere juridic pentru că elimină dreptul de veto al Ungariei și al altor țări care se opun deciziei, precum Ungaria și Slovacia, țări prietenoase cu Rusia. Ungaria guvernată de Orban nu va mai putea să folosească dreptul de veto la reînnoirea sancțiunilor (care expiră la 6 luni).

Ungaria ar fi scoasă cu totul din schemă. Au mai fost cazuri în care Polonia și Ungaria au fost depășite la vot de alte state membre în chestiuni critice, precum politica migrației, cauzând resentimente timp de un deceniu. Diplomații care se ocupă de legislație deja au sesizat avantajul de a acționa rapid în zilele următoare.

Dezbaterea privind acordarea de împrumuturi Kievului și finanțării reconstrucției Ucrainei va fi lăsată pe seama liderilor UE la summitul de săptămâna viitoare.

Reacția guvernului Ungariei

Atunci s-ar putea decide anularea principiului unanimității în deciziile privind sancțiunile, decizie care ar putea înfuria Ungaria și alte țări membre UE care se opun măsurii. Oficialii europeni se tem că Viktor Orban ar putea deveni o amenințare dacă Donald Trump se decide să retragă unilateral sancțiunile SUA împotriva Rusiei.

Purtătorul de cuvânt Zoltan Kovacs al guvernului maghiar a declarat că ultima propunere a Comisiei Europene depășește „orice linie roșie”, potrivit Financial Times.

Și guvernul belgian respinge propunerea Ursulei

Pe de altă parte, și guvernul Belgiei a transmis că se opune planului Comisiei Europene de a ocoli dreptul de veto al statelor membre UE care se opun împrumutului.

Premierul belgian Bart De Wever se teme că utilizarea activelor rusești înghețate ar putea provoca efecte negative asupra economiei belgiene.

UE contribuie la supraviețuirea economică a Ucrainei

UE ar permite impunerea unor sancțiuni fără unanimitate. Pe de altă parte, atârnă în balanță supraviețuirea economică a Ucrainei pe durata iernii. Kievul este în prag de faliment economic, iar frontul din Donbas este pe cale să se prăbușească.

Pe lângă blocarea activelor suverane rusești din UE pe termen nelimitat prin puteri de urgență, Comisia Europeană va propune „interzicerea temporară al oricărui transfer direct sau indirect către sau în beneficiul Băncii Centrale a Rusiei”.

Banii din activele rusești vor fi împrumutați Ucrainei și nu vor fi rambursați până când Rusia nu va plăti daunele de război/Ursula: UE, cel mai puternic partener al Ucrainei

Uniunea Europeană ar folosi activele rusești înghețate sub forma unui „împrumut pentru reparații”. Toți banii confiscați vor finanța Kievul, care nu va fi obligat să ramburseze împrumutul până când Moscova nu-i plătește reparațiile. Kievul va putea să folosească toți cei 210 miliarde de euro pentru reconstrucția Ucrainei.

În prima fază, Comisia Europeană ar colecta 90 de miliarde de euro pentru a acoperi necesitățile Ucrainei până în 2028. Toate țările membre UE trebuie să-i garanteze împrumutul la nivel național. Ursula von der Leyen susține că numai astfel, Europa ar rămâne cel mai puternic și mai statornic partener al Ucrainei.

„Putem să îi oferim mijloacele de a se apăra și de a conduce negocierile de pace dintr-o poziție de forță”, a spus președinta Comisiei Europene.

