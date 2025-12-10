Viktor Orban ia aminte la avertismentul lui Trump. Ungaria sfidează UE și respinge pactul privind migrația, în ciuda sancțiunilor usturătoare

Ungaria nu va implementa pactul Uniunii Europene privind migrația și azilul și nu va accepta niciun migrant, a transmis șeful cancelariei premierului Viktor Orban, în cadrul unei conferințe de presă, susținute miercuri. Poziția Ungariei vine la o zi după ce Donald Trump a condamnat Uniunea Europeană pentru politicile asupra migrației și a mediului.

Gergely Gulyás, șeful cancelariei prim-ministrului, a anunțat că săptămâna viitoare va avea loc un summit al Uniunii Europene. Acesta a precizat, însă, că Ministerul de Interne și cel al Justiției au ajuns la o decizie privind numărul de migranți pe care îl poate poate găzdui Ungaria, transmite dailynewshungary.com.

Oficialul a subliniat că Ungaria nu va implementa pactul Uniunii Europene, privind migrația și azilul și nu va accepta niciun migrant.

Gulyas susține că, în contextul unei crize, numărul de migranți riscă să devină nelimitat, în baza pactului UE.

Ungaria trebuie să achite 20.000 de euro, pentru fiecare migrant pe care îl respinge

Gulyás a declarat că Ungaria a urmat cea mai democratică procedură în această privința migranților. Acesta a precizat că a consultat alegătorii într-un referendum, și o „majoritatea covârșitoare” a respins pactul privind migrația, astfel încât Uniunea Europeană nu poate stabili cu cine ar trebui să locuiască maghiarii.

Ungaria riscă să plătească sancțiuni usturătoare pentru respingerea pactului privind migrația. Potrivit UE, statele membre care se opun pactului sunt obligate să plătească 20.000 de euro pentru fiecare solicitant pe care refuză să îl relocheze sau să finanțeze sprijinului operațional pentru relocare, cum ar fi personalul și echipamentele.

Viktor Orban urmează abordarea lui Trump, privind migrația

Pe 9 decembrie, președintele Donald Trump a criticat Uniunea Europeană pentru abordarea privind migrația și politicile de mediu. Liderul de la Casa Albă a făcut aceste afirmații la mitingul din Pennsylvania, unde a vorbit despre rezultatele economice ale mandatului său de până acum.

„Imigrația și energia vor distruge Europa”, a transmis președintele SUA.

FOTO: Mediafax

