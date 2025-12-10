Prima pagină » Știri externe » Viktor Orban ia aminte la avertismentul lui Trump. Ungaria sfidează UE și respinge pactul privind migrația, în ciuda sancțiunilor usturătoare

Viktor Orban ia aminte la avertismentul lui Trump. Ungaria sfidează UE și respinge pactul privind migrația, în ciuda sancțiunilor usturătoare

Ruxandra Radulescu
10 dec. 2025, 16:48, Știri externe
Viktor Orban ia aminte la avertismentul lui Trump. Ungaria sfidează UE și respinge pactul privind migrația, în ciuda sancțiunilor usturătoare
Viktor Orban ia aminte la avertismentul lui Trump. Ungaria sfidează UE și respinge pactul privind migrația, în ciuda sancțiunilor usturătoare

Ungaria nu va implementa pactul Uniunii Europene privind migrația și azilul  și nu va accepta niciun migrant, a transmis șeful cancelariei premierului Viktor Orban, în cadrul unei conferințe de presă, susținute miercuri. Poziția Ungariei vine la o zi după ce Donald Trump a condamnat Uniunea Europeană pentru politicile asupra migrației și a mediului.

Gergely Gulyás, șeful cancelariei prim-ministrului, a anunțat că săptămâna viitoare va avea loc un summit al Uniunii Europene. Acesta a precizat, însă, că Ministerul de Interne și cel al Justiției au ajuns la o decizie privind numărul de migranți pe care îl poate poate găzdui Ungaria, transmite dailynewshungary.com.

Oficialul a subliniat că Ungaria nu va implementa pactul Uniunii Europene, privind migrația și azilul și nu va accepta niciun migrant.

Gulyas susține că, în contextul unei crize, numărul de migranți riscă să devină nelimitat, în baza pactului UE.

Ungaria trebuie să achite 20.000 de euro, pentru fiecare migrant pe care îl respinge

Gulyás a declarat că Ungaria a urmat cea mai democratică procedură în această privința migranților. Acesta a precizat că a consultat alegătorii într-un referendum, și o „majoritatea covârșitoare” a respins pactul privind migrația, astfel încât Uniunea Europeană nu poate stabili cu cine ar trebui să locuiască maghiarii.

Ungaria riscă să plătească sancțiuni usturătoare pentru respingerea pactului privind migrația. Potrivit UE, statele membre care se opun pactului sunt obligate să plătească 20.000 de euro pentru fiecare solicitant pe care refuză să îl relocheze sau să finanțeze sprijinului operațional pentru relocare, cum ar fi personalul și echipamentele.

Viktor Orban urmează abordarea lui Trump, privind migrația

Pe 9 decembrie, președintele Donald Trump a criticat Uniunea Europeană pentru abordarea privind migrația și politicile de mediu. Liderul de la Casa Albă a făcut aceste afirmații la mitingul din Pennsylvania, unde a vorbit despre rezultatele economice ale mandatului său de până acum.

„Imigrația și energia vor distruge Europa”, a transmis președintele SUA.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Jaful de la Luvru: hoții ar fi putut fi arestați „în 30 de secunde”, spun anchetatorii. „Au fost filmați de la început până la sfârșit, dar nimeni nu urmărea imaginile“
16:29
Jaful de la Luvru: hoții ar fi putut fi arestați „în 30 de secunde”, spun anchetatorii. „Au fost filmați de la început până la sfârșit, dar nimeni nu urmărea imaginile“
EXTERNE Polonia vrea să facă curățenie în hangar. Varșovia să transfere avioanele MiG-29 Ucrainei în schimbul tehnologiei pentru drone și rachete
15:53
Polonia vrea să facă curățenie în hangar. Varșovia să transfere avioanele MiG-29 Ucrainei în schimbul tehnologiei pentru drone și rachete
EXTERNE Bucătăria italiană intră pe lista UNESCO. Este prima țară care și-a văzut întregul sistem gastronomic în Patrimoniul Cultural Imaterial
15:13
Bucătăria italiană intră pe lista UNESCO. Este prima țară care și-a văzut întregul sistem gastronomic în Patrimoniul Cultural Imaterial
EXTERNE Kim Jong-Un anunță „o nouă eră”: înăsprirea regimului. De ce a ajuns Donald Trump invidios pe liderul nord-coreean
15:01
Kim Jong-Un anunță „o nouă eră”: înăsprirea regimului. De ce a ajuns Donald Trump invidios pe liderul nord-coreean
CONTROVERSĂ „Mărul discordiei” dintre Ucraina și Rusia stă într-un teritoriu de doar 4000 km². NYT arată unde este bucata de pământ care blochează pacea lui Trump
14:03
„Mărul discordiei” dintre Ucraina și Rusia stă într-un teritoriu de doar 4000 km². NYT arată unde este bucata de pământ care blochează pacea lui Trump
TURISM Statele Unite vor verifica ce scriu turiștii străini pe rețelele de socializare înainte de a-i lăsa să intre în țară. Ce date li se vor cere
13:48
Statele Unite vor verifica ce scriu turiștii străini pe rețelele de socializare înainte de a-i lăsa să intre în țară. Ce date li se vor cere
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Prosport.ro
Imaginile momentului cu Cristina Neagu după ce a plecat din România. Vacanță de vis în Hawaii
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi DESHUMATĂ?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Noi măsurători confirmă că ceva ciudat se întâmplă în Univers

Cele mai noi