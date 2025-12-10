🚨 Bulgarii ies din nou în stradă împotriva Guvernului. 100.000 de oameni strigă „Peevski și Borisov, plecați de la putere”

Protestul Generației Z ia amploare, sub sloganul „Demisia! Afară cu Peevski și Borisov de la putere” .
La 36 de ani de la căderea comunismului, în Piața Independenței din Sofia, 50.000 de manifestanți cer acum „demisia guvernului de paie și excluderea definitivă de la putere a lui Borisov și Peevski”.
Cinci persoane au fost reținute până acum în timpul protestelor din centrul orașului Sofia, a declarat Departamentul de Poliție din Sofia pentru BTA. Asupra persoanelor reținute au fost găsite mănuși de box, cuțite, măști și materiale explozive.
Cordoane de poliție au staționat în fața clădirii Consiliului de Miniștri, în fața Adunării Naționale, în parcarea oficială a parlamentului, precum și la statuia „Sfintei Sofia”.