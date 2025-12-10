🚨 Bulgarii ies din nou în stradă împotriva Guvernului. 100.000 de oameni strigă „Peevski și Borisov, plecați de la putere”

Actualizări UPDATE: Numărul participanților la proteste a ajuns la 100.000

UPDATE: Manifestanții dansează

UPDATE: 50.000 de manifestanți cer demisia guvernului

UPDATE: Și minoritățile etnice ies la preste Reprezentanții comunității rrome din Bulgaria au ieșit la protest cu un banner pe care este inscripționat mesajul „Bulgaria mai presus de toate". „De 30 de ani am urmărit cum Borisov și MRF cumpără comunitatea rromă. Dar dragostea cumpărată se numește „prostituție", a spus Martin Tikhomirov. „Frații noștri au fost păcăliți pentru a protesta pentru Delyan Peevski, dar au spus „NU" porcilor!", a adăugat acesta. „Sunt Cem Yumerov, sunt de etnie turcă și sunt mândru de asta", a spus un tânăr turc care a ieșit și el să protesteze.

În Bulgaria au loc astăzi noi proteste de amploare, în special în Sofia și în alte 12 orașe din țară. Autoritățile bulgare se pregătesc pentru posibile violențe, iar poliția a anunțat măsuri ample de securitate.

În prezent, zeci de mii de oameni protestează împotriva lui Delian Peevski, cel mai controversat politician de la Sofia, și Boiko Borisov, fostul premier. Manifestanții cer demisia guvgernului și excluderea definitivă din politică a celor doi politicieni menționați anterior.

Aceste proteste fac parte dintr-o mișcare anticorupție care a prins amploare după propunerea proiectului de buget pentru anul 2026, care a stârnit nemulțumiri masive. Manifestanții, mulți dintre aceștia tineri, cer demisia guvernului pe care îl consideră corupt și se opun politicilor fiscale, cum ar fi majorarea impozitelor și a salariilor în sectorul public, pe care le consideră inadecvate.

Protestele din această seară au loc înaintea unui vot asupra unei moțiuni de cenzură care ar putea duce la demiterea Guvernului și la declanșarea alegerilor anticipate. Au existat deja confruntări violente cu poliția în timpul protestelor anterioare de pe 1 decembrie, iar opoziția din Parlamentul bulgar este acuzată de Guvern vă speculează nemulțumirea oamenilor.

Cine este Delian Peevski?

Cu toate că este cel mai puternic oligarh din Bulgaria și unul dintre cei mai importanți politicieni din țară, Delian Peevski este aproape o enigmă. El este o figură controversată, cunoscut mai ales pentru influența sa asupra politicii și a mass-media din Bulgaria. Peevski este membru al Parlamentului bulgar din anul 2009. Din februarie 2024, este liderul partidului DPS, o formațiune politică care reprezintă minoritatea turcă din Bulgaria și care, cu timpul, și-a consolidat poziția în Parlamentul de la Sofia.

Săptămâna trecută, protestele au degenerat în Sofia și multe alte orașe, după ce în rândul oamenilor care scandau s-au infiltrat oameni violenți. Sediile partidelor de guvernământ au fost devastate, peste 10 oameni au fost răniți, jurnaliștii care aveau transmisii live din zona Parlamentului au fost răniți, iar președintele Bulgariei a cerut atunci demisia Guvernului sau alegeri anticipate. A doua zi, centrul Sofiei era practic devastat.

