Austria își va dubla cheltuielile militare. Cancelarul austriac: “Dezarmarea a fost un VIS care acum s-a încheiat”

Austria își va respecta promisiunile de a-și dubla bugetul militar în următorii șapte ani, a afirmat cancelarul austriac Christian Stocker.

Stocker, care a preluat funcția în martie și este membru al Partidului Popular Austriac de centru-dreapta, le-a declarat reporterilor de la New York Times, în cadrul unui interviu la Viena, că Austria trebuie să răspundă amenințărilor și incertitudinilor în creștere.

Pentru Austria, o țară cu o lungă tradiție de neutralitate, asta înseamnă inversarea unei tendințe de decenii de reducere a bugetelor militare ca pondere din Produsul Intern Brut.

„După căderea Cortinei de Fier, după un efort de pace care a evoluat din anii 1970 sub Jimmy Carter, dezarmarea a fost un vis care a fost visat, dar acum s-a încheiat”, a spus Stocker.

Cheltuielile militare ale Austriei, majorate de la sub 1% din PIB în 2024 la 2% până în 2032

Austria nu este membră a NATO, Armata sa permanentă este mică, iar statul este în mijlocul unei crize bugetare, pe care Guvernul de coaliție încearcă să o abordeze prin reducerea cheltuielilor guvernamentale și creșterea unor taxe.

Cu toate acestea, noua coaliție de guvernare intenționează să crească treptat cheltuielile militare de la sub 1% din PIB anul trecut la 2% până în 2032.

Cu fondurile suplimentare, în jur de 5,8 miliarde de dolari, Austria ar putea cumpăra capabilități de apărare aeriană ca parte a inițiativei europene Sky Shield, care coordonează astfel de achiziții.

De asemenea, ar putea cumpăra sisteme de arme grele și scumpe, cum ar fi elicoptere și avioane de luptă, a spus Stocker.

Dezbaterea privind neutralitatea Austriei

Cheltuielile Austriei vor fi încă mult sub cele ale Suediei și Finlandei, care, după ani de neutralitate, au aderat la NATO în urma atacului Rusiei asupra Ucrainei.

Neutralitatea Austriei „ne obligă la apărarea națională, în special o apărare națională cuprinzătoare”, a spus Stocker. „Și având în vedere evoluțiile pe care le vedem, vom face mai mult aici decât am făcut anterior”.

Stocker a făcut referire la conflictul dintre Rusia și Ucraina, dar și la planurile președintelui SUA Donald Trump de le a impune taxe vamale aliaților SUA, ca parte a unei liste lungi de evoluții recente care zguduie politica globală. El nu a numit în mod specific Rusia o amenințare la adresa securității Austriei.

În conformitate cu politica de neutralitate a Austriei, Stocker a sugerat că țara sa este deschisă să găzduiască discuții de pace între Moscova și Kiev:

„Problema Ucrainei este, de asemenea, una profund europeană”, a spus el. „Acest război are loc pe continentul nostru și, prin urmare, există dorința de a negocia”.

Planul de a majora cheltuielile militare se confruntă cu opoziție atât în interiorul Guvernului cât și în exterior.

Cheltuielile militare sunt legate de o dezbatere din societatea austriacă despre clauza de neutralitate înscrisă în Constituție, când Marea Britanie, Franța, Statele Unite și Uniunea Sovietică au renunțat la ocupația comună a Austriei, în 1955.

Pentru a revizui clauza de neutralitate ar fi nevoie de o majoritate de două treimi în Parlamentul austriac de 183 de locuri. Partidul Libertății de extremă-dreapta, care are 57 de locuri, dar nu face parte din coaliția lui Stocker, are legături profunde cu Rusia și face de mult timp campanie pentru mai multă neutralitate, nu mai puțină, notează reporterii New York Times.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

FT: UE va cere Marii Britanii plata de comisioane din contractele obținute din viitorul fond de APĂRARE de 150 de miliarde de euro