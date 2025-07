Volodimir Zelenski anunță noi potențiale NEGOCIERI cu Rusia /„Continuăm eforturile”

Ucraina și Rusia ar putea relua, miercuri, negocierile directe în sensul unui armistițiu și a unui acord de pace, afirmă președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a anunțat că reuniunea de la Istanbul s-ar putea concentra pe un nou schimb de prizonieri și pe repatrierea copiilor ucraineni preluați de forțele militare ruse din zona de conflict.

I received reports on the completed stages of prisoner exchanges and those currently being prepared. We expect several rounds of exchanges to be carried out in accordance with the agreements reached at the second meeting in Istanbul. We are also continuing other efforts to secure… pic.twitter.com/VSPa7TkTtJ

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 22, 2025