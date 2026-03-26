Avertismentul dat de Putin în privința războiului din Iran. „Consecințele ar putea fi la fel de grave ca cele ale pandemiei COVID-19”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că este greu de prezis consecințele conflictului din Orientul Mijlociu, însă unele evaluări compară impactul acestuia cu cel al pandemiei de COVID-19.

Conflictul, spune Putin, provoacă daune semnificative logisticii, producției și lanțurilor de aprovizionare internaționale, exercitând totodată presiuni puternice asupra companiilor din domeniul hidrocarburilor, metalelor și îngrășămintelor.

„Consecințele conflictului din Orientul Mijlociu sunt încă greu de evaluat cu exactitate”, a declarat Putin la sesiunea plenară a Congresului Uniunii Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia. „Mi se pare că nici cei implicați direct în conflict nu pot face previziuni, iar pentru noi este și mai dificil”, a adăugat el.

„Totuși, există deja estimări conform cărora acestea pot fi comparate cu epidemia de coronavirus”, spune liderul de la Kremlin. „Permiteți-mi să vă reamintesc că aceasta a încetinit dramatic dezvoltarea tuturor regiunilor și continentelor, fără excepție.”

