🚨 Război în Iran, ziua 27: Iranul refuză planul în 15 puncte al SUA: Vom continua să rezistăm. Trump amenință că „va dezlănţui iadul” în cazul unui eşec

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) susține că armata americană a lovit peste 10.000 de ținte în Iran și a distrus două treimi din capacitățile de producție militară ale regimului.

„Am lovit peste 10.000 de ținte militare. Am distrus 92% din cele mai mari nave ale Iranului. Aceștia și-au pierdut capacitatea de a-și proiecta puterea navală în mod semnificativ. Forțele americane mențin superioritatea aeriană asupra spațiului aerian iranian. Am eliminat capacitatea regimului de a se reconstrui.

Am distrus peste două treimi din instalațiile de producție militară ale Iranului. Suntem pe cale să eliminăm complet aparatul de producție militară al Iranului.”, a transmis Comandamentul Central al SUA.

