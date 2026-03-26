Prima pagină » Știri externe » Război în Iran, ziua 27: Iranul refuză planul în 15 puncte al SUA: Vom continua să rezistăm. Trump amenință că „va dezlănţui iadul” în cazul unui eşec
Ultima actualizare: acum 6 minute

Mihai Tănase
07:40

UPDATE: SUA au lovit 10.000 de ținte în Iran. Șeful CENTCOM: „Nu ne oprim aici”

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) susține că armata americană a lovit peste 10.000 de ținte în Iran și a distrus două treimi din capacitățile de producție militară ale regimului.

„Am lovit peste 10.000 de ținte militare. Am distrus 92% din cele mai mari nave ale Iranului. Aceștia și-au pierdut capacitatea de a-și proiecta puterea navală în mod semnificativ. Forțele americane mențin superioritatea aeriană asupra spațiului aerian iranian. Am eliminat capacitatea regimului de a se reconstrui.

Am distrus peste două treimi din instalațiile de producție militară ale Iranului. Suntem pe cale să eliminăm complet aparatul de producție militară al Iranului.”, a transmis Comandamentul Central al SUA.

Sursa video – X/@clashreport

07:20

UPDATE: China anunță apariția unor „semnale” din partea Iranului privind posibile negocieri cu SUA

Șeful diplomației chineze, Wang Yi, a menționat miercuri unele „semnale” iraniene în favoarea negocierilor cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului, ceea ce, în opinia sa, reprezintă „o rază de speranță”

Atât Statele Unite, cât și Iranul au emis semnale în favoarea negocierilor, lăsând să se întrevadă o rază de speranță pentru pace’, a declarat miercuri Wang Yi, în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său egiptean, Badr Abdelatty.

„Comunitatea internațională trebuie să încurajeze activ părțile aflate în conflict să angajeze un dialog. De îndată ce încep să discute, pacea devine din nou posibilă”, a subliniat el.

07:15

Iranul vrea să "reziste", şi nu să "negocieze" cu Trump

Iranul nu are „intenţia de a negocia”, ci de a „continua să reziste”, a afirmat miercuri seară la televiziunea de stat ministrul de externe Abbas Araghchi, respingând la rândul său afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump privind existenţa unor tratative.

Republica Islamică intenţionează să „pună capăt războiului în propriile condiţii, astfel încât acest lucru să nu se mai repete niciodată”, a adăugat el.

„A vorbi acum despre negocieri este echivalent cu a recunoaşte înfrângerea”, a mai estimat şeful diplomaţiei iraniene, făcând referire la declaraţiile repetate ale lui Donald Trump despre desfăşurarea unor discuţii.

Războiul din Orient a ajuns joi în ziua cu numărul 27, iar GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții de pe front. 

08 February 2026, Iran, Teheran: Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi speaks during his weekly press conference in Tehran. Photo: Foad Ashtari/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Casa Albă a reafirmat miercuri că Donald Trump continuă negocierile cu Iranul, dar a avertizat că el „va dezlănţui iadul” în cazul unui eşec.

Pe de altă parte, usia este pe cale să finalizeze o livrare de drone, medicamente şi hrană în Iran, potrivit unor surse din spionajul occidental, devăluie Financial Times.

