China vede „semnale” din Iran pentru negocieri cu SUA. Wang Yi vorbește despre o „rază de speranță” în privința păcii din Orientul Mijlociu

Mihai Tănase
China anunță apariția unor „semnale” din partea Iranului privind posibile negocieri cu SUA, pe fondul tensiunilor din regiune. Declarațiile vin în contextul unor poziții contradictorii între Washington și Teheran privind reluarea dialogului, după ce administrația Trump a propus regimului de la Teheran un plan de pace în 15 puncte.

Ministrul de Externe al China, Wang Yi, a declarat miercuri că există „semnale” din partea Iran în favoarea unor negocieri cu Statele Unite, ceea ce ar putea deschide o oportunitate pentru detensionarea conflictului.

„Atât Statele Unite, cât și Iranul au emis semnale în favoarea negocierilor, lăsând să se întrevadă o rază de speranță pentru pace”, a declarat Wang Yi, în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său egiptean, Badr Abdelatty.

08 March 2026, China, Beijing: Wang Yi, China’s Foreign Minister, addresses journalists at a press conference on the sidelines of the National People’s Congress. Photo: Johannes Neudecker/dpa

Oficialul chinez a subliniat și rolul comunității internaționale în acest proces.

„Comunitatea internațională trebuie să încurajeze activ părțile aflate în conflict să angajeze un dialog. De îndată ce încep să discute, pacea devine din nou posibilă”, a adăugat Wang Yi, potrivit unui comunicat oficial.

Cu toate acestea, șeful diplomației chineze nu a oferit detalii concrete despre natura „semnalelor” venite din partea Teheranului.

Poziții contradictorii între Washington și Teheran

Situația războiului din Orient rămâne incertă, în condițiile în care declarațiile oficiale sunt contradictorii. Președintele Donald Trump susține că dialogul este deja în curs.

„Negociază și vor absolut să ajungă la un acord, dar se tem să spună acest lucru”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

În schimb, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a respins ferm ideea unor negocieri, afirmând că „nu are intenția de a negocia”, ci de a „continua să reziste”, respingând totodată planul în 15 puncte al lui Trump, pe care-l consideră „maximalist și nerezonabil”.

Într-o altă discuție telefonică, de această dată cu omologul turc, Hakan Fidan, Wang Yi a reiterat că „prioritatea absolută” este „promovarea activă a discuțiilor de pace”. Oficialul chinez a apreciat și „rolul constructiv” al Turcia în eforturile de reluare a negocierilor.

Amintim că Beijingul, partener strategic al Iranului, a condamnat atacurile lansate de SUA și Israel asupra Teheranului, dar a criticat și acțiunile Iranului din regiune, inclusiv blocarea strâmtorii Ormuz.

