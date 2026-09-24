În total, cei 943 de denari de argint acoperă o perioadă de aproape 300 de ani din istoria romană, din anul 148 î.e.n. până în anul 124 sau 125 e.n.

Cum a fost descoperită comoara de monede romane

Un arheolog de ocazie a descoperit una din cele mai mari colecții de monede romane în Germania, scrie smithsonianmag.com.

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La un loc, cele 934 de monede de argint cântăresc peste 3 kilograme și ar fi fost îngropate în perioada de domnie a Împăratului Adrian.

Cea mai „nouă” monedă romană datează din anul 124 sau 125 e.n., încadrându-se în perioada lui Adrian (117-138 e.n.).

Totuși, unele din monede sunt mult mai vechi. O monedă a fost ștanțată în anul 148 î.e.n., în timpul Republicii Romane, iar alte monede provin din anii 69-96 e.n., când împărații Vespasian, Titus și Domițian au fost la domnie.

O istorie de 300 de ani îngropată lângă Rin

Împreună, monedele acoperă o perioadă de 300 de ani din istoria romanilor.

Olive Riedl a descoperit monedele în urmă cu un an, în apropiere de Wesseling, un oraș mic de lângă Fluviul Rin, la sud de Koln, vestul Germaniei.

Riedl, care a primit un permis pentru a putea folosi detectorul de metale în landul Renania de Nord-Westfalia, explora un câmp când dispozitivul l-a alertat de prezența de metale în pământ.

A început să sape și a scos monedele, una după alta. „Mi-a fost clar că acolo era îngropată o comoară și mai mare”, povestește Riedl.

După ce a decoperit 15 monede, Riedl a alertat autoritățile. Experții au continuat săpăturile și au scos la iveală mult mai multe monede.

Koln era cândva Colonia Agrippina

Regiunea în care au fost găsite monedele a fost controlată de romani între anii 39 î.e.n. și 459 e.n.. Orașul Koln era denumit cândva Colonia Agrippina, un avanpost militar menit să protejeze granița de nord a imperiului de pe Europa continentală, care se întindea de-a lungul Rinului.

Dar de ce a ales proprietarul inițial al tezaurului să-și îngroape economiile și — poate și mai important — de ce nu s-a mai întors după ele?

Este posibil ca cercetătorii să nu afle niciodată adevărul, însă aceștia subliniază că, la acea vreme, băncile nu existau.

„Putem doar să speculăm cu privire la motive, dar este foarte probabil ca cineva să fi dorit să păstreze acești bani în siguranță”, afirmă în comunicat Erich Classen, arheolog al landului și director al Biroului LVR pentru Conservarea Monumentelor Arheologice din Renania. „Este posibil ca proprietarul să fi murit înainte… de a putea transmite informațiile despre aceste monede.”

Sursa foto: Marcel Zanjani / LVR Office for Archaeological Heritage Management in the Rhineland