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Polonia afirmă că incendiul de la o stație Starlink a fost un act de sabotaj

Polonia afirmă că incendiul de la o stație Starlink a fost un act de sabotaj
Karol Nawrocki, președintele Poloniei / Foto - Profimedia Images
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Incendiul izbucnit la o stație terestră Starlink din apropierea Varșoviei a fost un act de sabotaj și face parte dintr-un război hibrid împotriva Poloniei, a declarat ministrul pentru tehnologia informației, Krzysztof Gawkowski. Autoritățile poloneze și agenția de contrainformații ABW anchetează incidentul, însă Varșovia nu a acuzat direct Rusia.

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Incendiul a izbucnit miercuri seară

Focul a izbucnit în satul Wola Krobowska, la aproximativ 50 de kilometri sud de Varșovia. Incendiul nu a provocta pagube semnificative și nu au fost înregistrate victime.

„[Acesta a fost] un act de sabotaj și o încercare de a perturba funcționarea unei stații vitale, esențială pentru securitatea și continuitatea serviciilor de internet din Ucraina”, a declarat Gawkowski pentru postul public de televiziune TVP Info.

Ministrul nu a acuzat direct Rusia pentru producerea incendiului.

„Este vorba despre acțiuni menite să blocheze internetul și să perturbe funcționarea serviciilor de bază. Acestea pot viza aprovizionarea cu apă, gaz sau electricitate, precum și sistemul financiar”, a adăugat Gawkowski.

Stația deservește și Ucraina

Stația este operată de compania de telecomunicații de stat Exatel și asigură legătura dintre sateliții Starlink și rețelele terestre de internet.

Potrivit presei poloneze, stația din Wola Krobowska, împreună cu una din Kaunas, Lituania, deservește utilizatori din Europa Centrală și din Ucraina.

Gawkowski a avertizat anterior că Polonia se confruntă zilnic cu aproximativ 2.000-3.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii sale.

Varșovia avertizează asupra atacurilor hibride

Premierul Donald Tusk a declarat săptămâna trecută că evaluările serviciilor de informații din NATO, Ucraina și Polonia indică existența unor planuri rusești de intensificare a atacurilor hibride împotriva țărilor care sprijină Kievul, inclusiv Polonia, în lunile următoare.

Tusk a afirmat, de asemenea, că Moscova ar putea prezenta astfel de atacuri drept accidente, pentru a submina disponibilitatea NATO de a răspunde colectiv.

Sikorski: „Nu puteți câștiga”

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a îndemnat miercuri Rusia să pună capăt războiului din Ucraina, într-un discurs susținut în cadrul Consiliului de Securitate al ONU.

„Puteți încă să ucideți mulți oameni, dar nu puteți câștiga. Puteți opri acest război imperial de alegere în orice moment”, a declarat Sikorski, invocând superioritatea economică a Occidentului față de Rusia.

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