Prima pagină » Știri externe » Fostul primar al New Yorkului, internat de urgență la spital: Rudy Giuliani, fost avocat al lui Trump, trece prin momente critice la 81 de ani

Fostul primar al New Yorkului, internat de urgență la spital: Rudy Giuliani, fost avocat al lui Trump, trece prin momente critice la 81 de ani

Mihai Tănase
Fostul primar al New Yorkului, internat de urgență la spital: Rudy Giuliani, fost avocat al lui Trump, trece prin momente critice la 81 de ani
Rudy Giuliani - Foto: Profimedia images

Momente critice pentru Rudy Giuliani, fostul primar al New Yorkului și fost avocat al președintelui Donald Trump, după ce a fost internat în spital în stare critică, la vârsta de 81 de ani.

Una dintre cele mai cunoscute figuri ale politicii americane traversează un moment extrem de dificil. Rudy Giuliani, fostul primar al New Yorkului, este internat în spital în stare critică, însă medicii au reușit să îi stabilizeze starea, potrivit informațiilor transmise de apropiații săi, scrie Le Monde.fr.

Până în acest moment, natura exactă a problemelor medicale cu care se confruntă politicianul american în vârstă de 81 de ani nu a fost făcută publică. De asemenea, reprezentanții săi nu au oferit detalii nici despre unitatea medicală în care este tratat și nici despre momentul în care a fost internat.

„Primarul Giuliani este un luptător care a înfruntat fiecare provocare din viața sa cu o forță de neclintit și astăzi luptă cu același nivel de determinare”, a declarat Ted Goodman, purtătorul de cuvânt al fostului edil.

Mesajul a fost publicat pe platforma X, însă fără alte detalii despre evoluția stării sale de sănătate.

Ascensiune spectaculoasă a „primarului Americii”

De-a lungul carierei sale, Rudy Giuliani a fost una dintre cele mai influente și controversate figuri din politica americană. Fost procuror federal, el și-a construit reputația prin lupta împotriva crimei organizate din New York, devenind ulterior primar al metropolei și fiind apreciat la scară largă pentru modul în care a gestionat perioada de după September 11 attacks.

În acei ani, presa americană l-a supranumit „primarul Americii”, un simbol al rezilienței într-unul dintre cele mai dramatice momente din istoria recentă a Statelor Unite.

În ultimii ani, imaginea sa publică a fost puternic afectată de implicarea în disputele politice care au urmat alegerilor prezidențiale din 2020. Ca avocat personal al lui Donald Trump, Giuliani a devenit una dintre vocile centrale ale campaniei de contestare a rezultatului scrutinului câștigat de Joe Biden.

ALEGERI SUA 2020. Donald Trump l-a desemnat pe Rudy Giuliani să se ocupe de procesele de fraudă electorală

Această implicare i-a adus și probleme juridice grave. În 2023, fostul primar a fost obligat de instanță să plătească despăgubiri uriașe, în valoare de 148 de milioane de dolari, într-un dosar de defăimare legat de acuzații false privind fraudarea alegerilor.

Recomandarea autorului

Incident grav în Strâmtoarea Ormuz: un petrolier, lovit de proiectile necunoscute în apropierea Emiratelor Arabe Unite

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Rețeaua de boți „Matrioșka”, suspectată de legături cu Kremlinul, atacă din nou. Pune paie pe foc în „scandalul cerealelor” dintre Ucraina și Israel
10:00
Rețeaua de boți „Matrioșka”, suspectată de legături cu Kremlinul, atacă din nou. Pune paie pe foc în „scandalul cerealelor” dintre Ucraina și Israel
ALERTĂ Alertă sanitară pe o navă de croazieră în Atlantic: trei morți într-un focar suspect de hantavirus. Cum se transmite virusul
09:43
Alertă sanitară pe o navă de croazieră în Atlantic: trei morți într-un focar suspect de hantavirus. Cum se transmite virusul
VIDEO Elon Musk, comentariu viral despre România. Fondatorul Tesla este fascinat de un loc special din țara noastră
09:16
Elon Musk, comentariu viral despre România. Fondatorul Tesla este fascinat de un loc special din țara noastră
POLITICĂ Ungaria intră într-o nouă eră. Peter Magyar organizează „ziua schimbării” la Budapesta, odată cu votul pentru învestirea sa ca premier
09:02
Ungaria intră într-o nouă eră. Peter Magyar organizează „ziua schimbării” la Budapesta, odată cu votul pentru învestirea sa ca premier
FLASH NEWS Oamenii de știință au descoperit 100 de planete datorită unui sistem de inteligență artificială. Tehnologia a fost aplicată unui satelit NASA
08:10
Oamenii de știință au descoperit 100 de planete datorită unui sistem de inteligență artificială. Tehnologia a fost aplicată unui satelit NASA
ULTIMA ORĂ Incident grav în Strâmtoarea Ormuz: un petrolier, lovit de proiectile necunoscute în apropierea Emiratelor Arabe Unite
08:00
Incident grav în Strâmtoarea Ormuz: un petrolier, lovit de proiectile necunoscute în apropierea Emiratelor Arabe Unite
Mediafax
Reacția lui Ilie Bolojan față de românii care au ieșit în stradă pentru a-l susține
Digi24
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât au recucerit forțele Kievului (analiză ISW)
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Click
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
Digi24
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
Cancan.ro
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o siluetă de invidiat! Cum arată meniul ei zilnic?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Misterul unui Audi cu Check Engine aprins: dealerul nu găsește problema reală, dar un mecanic independent vine cu o soluție
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Universul s-ar putea sfârși mai devreme decât s-a crezut, au descoperit cercetătorii

Cele mai noi

Trimite acest link pe