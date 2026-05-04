Fostul primar al New Yorkului, internat de urgență la spital: Rudy Giuliani, fost avocat al lui Trump, trece prin momente critice la 81 de ani

Momente critice pentru Rudy Giuliani, fostul primar al New Yorkului și fost avocat al președintelui Donald Trump, după ce a fost internat în spital în stare critică, la vârsta de 81 de ani.

Una dintre cele mai cunoscute figuri ale politicii americane traversează un moment extrem de dificil. Rudy Giuliani, fostul primar al New Yorkului, este internat în spital în stare critică, însă medicii au reușit să îi stabilizeze starea, potrivit informațiilor transmise de apropiații săi, scrie Le Monde.fr.

Până în acest moment, natura exactă a problemelor medicale cu care se confruntă politicianul american în vârstă de 81 de ani nu a fost făcută publică. De asemenea, reprezentanții săi nu au oferit detalii nici despre unitatea medicală în care este tratat și nici despre momentul în care a fost internat.

„Primarul Giuliani este un luptător care a înfruntat fiecare provocare din viața sa cu o forță de neclintit și astăzi luptă cu același nivel de determinare”, a declarat Ted Goodman, purtătorul de cuvânt al fostului edil.

Mesajul a fost publicat pe platforma X, însă fără alte detalii despre evoluția stării sale de sănătate.

Ascensiune spectaculoasă a „primarului Americii”

De-a lungul carierei sale, Rudy Giuliani a fost una dintre cele mai influente și controversate figuri din politica americană. Fost procuror federal, el și-a construit reputația prin lupta împotriva crimei organizate din New York, devenind ulterior primar al metropolei și fiind apreciat la scară largă pentru modul în care a gestionat perioada de după September 11 attacks.

În acei ani, presa americană l-a supranumit „primarul Americii”, un simbol al rezilienței într-unul dintre cele mai dramatice momente din istoria recentă a Statelor Unite.

În ultimii ani, imaginea sa publică a fost puternic afectată de implicarea în disputele politice care au urmat alegerilor prezidențiale din 2020. Ca avocat personal al lui Donald Trump, Giuliani a devenit una dintre vocile centrale ale campaniei de contestare a rezultatului scrutinului câștigat de Joe Biden.

Această implicare i-a adus și probleme juridice grave. În 2023, fostul primar a fost obligat de instanță să plătească despăgubiri uriașe, în valoare de 148 de milioane de dolari, într-un dosar de defăimare legat de acuzații false privind fraudarea alegerilor.

