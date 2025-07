Axios.com: Trump i-a transmis președintelui UCRAINEI că vrea să contribuie la consolidarea apărării antiaeriene, în contextul atacurilor ruse

”Am discutat despre actuala situație, inclusiv despre raidurile aeriene ruse și despre evoluțiile de pe front. Președintele Trump este foarte bine informat și îi mulțumesc pentru atenția acordată Ucrainei. Am discutat despre oportunitățile în materie de apărare antiaeriană și am stabilit să colaborăm pentru protejarea Ucrainei. Am stabilit și o întâlnire între echipele noastre”, a declarat Volodimir Zelenski, într-un mesaj postat pe platforma X.

I had a very important and fruitful conversation with @POTUS. I congratulated President Trump and the entire American people on the US Independence Day.

We – in Ukraine – are grateful for all the support provided. It helps us protect lives, safeguard our freedom and… pic.twitter.com/kQ3Byipvd2

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2025