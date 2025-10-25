Kamala Harris își vrea revanșa la ALEGERILE din 2028 și le promite nepoatelor sale: Vor vedea o femeie președinte la Casa Albă, în timpul vieților lor

Fosta vicepreședintă a SUA, Kamala Harris, a declarat pentru BBC că ar putea candida din nou la Casa Albă.

Fosta vicepreședinte a respins sondajele care o plasează ca “pierzătoare” în cursa pentru candidatul democraților la următoarele alegeri și nu exclude posibilitatea să candideze în 2028, după ce a pierdut în fața republicanului Donald Trump anul trecut.

Kamala Harris: Trump este un „tiran”

La emisiunea “Sunday with Laura Kuenssberg”, Harris și-a îndreptat atenția asupra fostului său rival, calificându-l pe Trump drept „tiran” și afirmând că avertismentele pe care le-a făcut despre el în campania electorală s-au dovedit a fi corecte.

În interviu, Kamala Harris a luat în considerare perspectiva unei noi candidaturi la Casa Albă, afirmând că nepoatele sale vor vedea „cu siguranță, în timpul vieții lor” o femeie președinte.

Întrebată dacă ea va fi aceea, ea a răspuns „posibil”, confirmând că ia în considerare o nouă candidatură la cea mai înaltă funcție, potrivit BBC.

Kamala Harris: N-am terminat

Harris a declarat că nu a luat încă o decizie, dar a spus că încă se vede ca având un viitor în politică.

„Nu am terminat”, a spus fosta vicepreședintă. „Mi-am trăit întreaga carieră ca pe o viață dedicată serviciului public și asta mi-a intrat în sânge”.

La alegerile prezidențiale din 5 noiembrie 2024, Donald Trump, alături de partenerul său de candidatură JD Vance, a câștigat alegerile prezidențiale cu 77 milioane de voturi populare și 312 voturi electorale.

Kamala Harris, alături de partenerul ei de candidatură Tim Walz, a pierdut alegerile cu 75 milioane de voturi populare și a obținut numai 226 de voturi electorale.

Vicepreședinta a candidat în locul fostului președinte Joe Biden, care și-a anunțat retragerea din cursa pentru realegere pe 21 iulie 2024.

Recordurile alegerilor prezidențiale din 2024

Biden a fost primul președinte care s-a retras din cursa alegerilor prezidențiale de la Lyndon B. Johnson.

Kamala Harris a fost a doua femeie candidat din partea Partidului Democrat după Hillary Clinton în 2016.

Donald Trump a devenit primul președinte reales în mandate neconsecutive de la realegerea președintelui Grover Cleveland în 1892.

Sursa Foto: Profimedia/Shutterstock

Autorul recomandă: Kamala Harris: Sistemul politic american este „defect.” Sub TRUMP, “gardienii democrației au capitulat”