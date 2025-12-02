Trump anunță că nu va candida în 2028 la Președinția SUA. Sugerează că JD Vance sau Marco Rubio i-ar putea lua locul

În ciuda zvonurilor și a unor produse (tricouri, șepci) cu mesajul inscripționat „Trump 2028” , Donald Trump a anunțat oficial la conferința de presă că nu intenționează să candideze la alegerile prezidențiale din 2028 la Președinția SUA. Prin urmare, el nu va căuta să obțină al treilea mandat prezidențial.

Trump sugerează că vicepreședintele JD Vance sau secretarul de Stat Marco Rubio i-ar putea lua locul, deși anterior s-a lamentat că nu poate anula interdicția constituțională impusă de Amendamentul 22 al Constituției SUA.

“Nu voi fi eu. Va fi cineva care probabil stă la această masă. Ar putea fi câțiva oameni care stau la această masă… ar putea fi câțiva oameni care candidează împreună si care stau la această masă!”, a spus președintele.

„JD Vance & Marco Rubio for 2028”

S-ar putea specula că republicanii i-ar putea nominaliza pe JD Vance drept candidat la președinție la alegerile din 2028. Iar Marco Rubio, ca partener de campanie, ar viza funcția de vicepreședinte. Cele mai multe publicații media sugerează că actualul JD Vance va candida la președinția SUA în alegerile din 2028.

Sondajele îl arată favorit pe JD Vance cu cele mai mari șanse să fie nominalizat de Partidul Republican. Marco Rubio ar fi determinat să-l sprijine, cu toate că este și el văzut de Trump ca un posibil succesor.

„Marco a fost foarte clar că JD va fi candidatul republican nominalizat dacă dorește. Va face tot ce-i stă în putere să sprijine eforturile vicepreședintelui”, a spus o persoană anonimă apropiată de Marco Rubio către Politico.

Dacă ar câștiga alegerile din 2028, la vârsta de 45 ani, JD Vance ar deveni primul președinte milenial al SUA. Și desigur, al treilea cel mai tânăr și după John F. Kennedy (ales la 43 de ani) și Theodore Roosevelt (ajuns în funcție la 42 de ani). Iar Marco Rubio ar deveni primul vicepreședinte din istorie cu origini latino-americane, părinții lui fiind cubanezi de origine.

Alți potențiali candidați

Din tabăra republicană mai sunt și alte personalități care și-au exprimat interesul pentru a candida la președinția SUA:

Eric Trump , fiul președintelui, care a declarat într-un interviu pentru Financial Times că „o cale politică de a clădi o dinastie de familie ar fi una ușoară”;

, fiul președintelui, care a declarat într-un interviu pentru Financial Times că „o cale politică de a clădi o dinastie de familie ar fi una ușoară”; Senatorul Rand Paul din Kentucky;

din Kentucky; Don Bacon, membru al Casei Reprezentanților;

Prin presa americană s-a speculat că ar candida Greg Abbot, Guvernatorul Texasului, fosta ambasadoare ONU Nikky Haley și Ron DeSantis, Guvernatorul Floridei. Din tabăra adversă, Kamala Harris, fosta vicepreședinte a SUA între 2021 și 2025, își vrea și ea revanșa. Ea nu exclude posibilitatea să candideze în 2028, după ce a pierdut în fața republicanului Donald Trump anul trecut.

Alți potențiali candidați democrați sunt Gavin Newsom, Guvernatorul Californiei, și Pette Buttigieg, fost Secretar al Transportului. S-ar specula că și-ar putea juca șansa reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez. Cei mai populari candidați potrivit ultimului sondaj realizat de The Argument/Verasight pe 1508 respondenți (între 10-17 noiembrie 2025) sunt:

JD Vance (Republican) : 46,4%

Gavin Newsom (Democrat): 53,6%

De ce nu pot președinții să aibă mai mult de două mandate

Amendamentul 22 din Constituția Statelor Unite limitează numărul de mandate în funcția de președinte al Statelor Unite la două. Prin urmare, amendamentul interzice oricărei persoane care a fost aleasă ca președintele SUA de două ori să mai candideze din nou pentru această funcție.

Sunt vizate și persoanele ca Donald Trump care au îndeplinit două mandate neconsecutive. Și nici dacă Trump va fi numit vicepreședinte de președintele JD Vance în cazul alegerii sale. Președintele Camerei Reprezentanților Statelor Unite este a treia persoană la succesiunea pentru președinția SUA.

Până la ratificarea amendamentului, președintele putea să fie ales pentru mandate nelimitate, dar atât George Washington, cât și Thomas Jefferson, primii președinți SUA care au avut două mandate îndeplinite, au decis să nu candideze pentru un al treilea mandat.

Mike Johnson spune că nu poate modifica Constituția SUA

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat că nu există nicio cale de ocolire a limitei de două mandate prevăzute de Constituție.

„Nu văd nicio modalitate de a modifica Constituția – nu văd nicio cale pentru asta”, a spus Johnson, care a complimentat șapca „Trump 2028”.

Franklin Roosevelt, singurul președinte cu 3 mandate finalizate

La alegerile prezidențiale din 1940 și 1944, Franklin D. Roosevelt a devenit singurul președinte ales pentru un al treilea și al patrulea mandat, ceea ce a generat îngrijorări cu privire la un președinte care își exercită mandate nelimitate. Însă, în aprilie 1945, Franklin D. Roosevelt a murit la trei luni după începerea celui de-al patrulea mandat. A rămas în istorie ca singurul președinte american cu trei mandate finalizate.

La 21 martie 1947 , Congresul a adoptat Amendamentul 22 și l-a supus ratificării. Procesul a fost finalizat la 27 februarie 1951, când cele 36 de state necesare din cele 48 au ratificat amendamentul (nici Alaska, nici Hawaii nu fuseseră încă admise ca stat). De atunci, președintele SUA are numai două mandate.

