Kamala Harris face dezvăluiri: „Biden m-a dezamăgit profund și m-a înfuriat“. Ce spune despre dezbaterea TV cu Donald Trump

31 oct. 2025, 17:31, Știri externe
Fosta vicepreședintă a Statelor Unite, Kamala Harris, a sugerat, joi, în timpul unui podcast, că fostul președinte Joe Biden „nu a vrut” să participe la dezbaterea dezastruoasă cu Donald Trump, din 2024. Kamala a mărturisit că și-a data seama că „ceva nu era în regulă” cu Biden, înainte de prestația acestuia la dezbaterea care a pus în cele din urmă capăt campaniei sale prezidențiale.

„El (Biden n.r.) m-a sunat înainte de dezbatere. Președintele Biden m-a sunat. Și mi-am dat seama că ceva nu era în regulă”, și-a amintit Harris. „Și eram îngrijorată… Nu cred că a vrut să participe la dezbatere, asta e părerea mea. Nu a vrut acea dezbatere.”, a povestit Kamala Harris, transmite FoxNews.

Steven Bartlett, gazda podcastului „Jurnalul unui CEO”, a transmis, la rândul său, că „era atât de clar” că ceva „nu era în regulă” cu Biden în timpul dezbaterii din 2024 și a chestionat-o pe fosta vicepreședintă cu privire la motivul pentru care „democrații se prefăceau că totul era în regulă”.

Deși Kamala Harris nu a răspuns direct dacă îl considera pe Biden nepotrivit pentru dezbatere, ea a oferit o perspectivă asupra a ceea ce ar fi putut duce la eșecul dezbaterii pentru fostul președinte.

„E ca în orice competiție la care participi, fie că te lupți pentru ceva, fie că e vorba de un sport, trebuie să-ți dorești acel lucru”, i-a spus ea lui Bartlett. „Dacă nu vrei să fii în competiție, va avea cu siguranță un impact asupra performanței tale. Eu sunt destul de sigură că el (Biden n.r.) nu a vrut să participe, a fost convins.”, a mai adăugat Kamala Harris.

Prestația lui Joe Biden în dezbaterea împotriva lui Donald Trump din 2024 a fost considerată un adevărat eșec pentru democrați. Fostul Președinte al Statelor Unite a încurcat cuvintele, și-a pierdut șirul gândurilor și ideilor și a vorbit cu o voce răgușită, atribuită unei răceli de către administrația sa.

Nu este prima dată când Harris vorbește despre eșecul dezbaterii Biden-Trump. În noua sa carte, „107 Days”, ea a scris că a fost uimită de reacția lui Biden cu privire la retragerea haotică a administrației sale din Afganistan în 2021, soldată cu 13 morți.

Harris a susținut că Biden a omis o întrebare ușoară despre armată și a omis orice mențiune despre cei 13 militari americani care au murit în timpul retragerii din Afganistan.

Într-un interviu care a avut loc imediat după prestația dezastruoasă a lui Biden, Kamala Harris nu a menționat, însă, că ar fi fost ceva în neregulă cu Biden.

„Joe Biden este extraordinar de puternic”, a replicat ea când a fost întrebată de CNN dacă președintele ar fi trebuit să se retragă.

Biden s-a retras din cursă la o lună după dezbatere, ceea ce a dus la nominalizarea Kamalei Harris.

În cadrul podcastului „Jurnalul unui CEO”, fosta vicepreședintă a povestit și un episod în care Joe Biden a „dezamăgit-o foarte mult” și „a înfuriat-o”, în timpul propriei campanii prezidențiale, când încerca să-l învingă pe Donald Trump.

„Țin foarte mult la el, dar au fost și momente în care Joe Biden m-a dezamăgit foarte mult și, ca să fiu sinceră, m-a înfuriat”, a spus ea într-un interviu pentru „Jurnalul unui CEO”, publicat joi.

Harris a povestit momentul dinaintea primei și singurei sale dezbateri cu Trump, când Biden a sunat-o, nu cu urări de bine, ci pentru a se asigura că nu va încerca să-l critice după ce ar fi auzit zvonuri din Pennsylvania că „spune lucruri rele despre el”.

Întrebată dacă crede că Biden ar fi vrut ca ea să câștige alegerile, Kamala a răspuns: „Da, cred! Pentru că aș fi fost singura care ar fi putut să-i ducă mai departe munca.“

