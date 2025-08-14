Prima pagină » Știri externe » Baby Boomers, „cea mai BOGATĂ generație care a trăit vreodată”. Cum a acumulat averi cei născuți între 1946 și 1970

Denis Andrei
14 aug. 2025, 09:15, Știri externe
Generația „Baby Boomers”, născută între 1946 și 1970, a acumulat averi colosale datorită creșterii economice și piețelor financiare favorabile. Raportul Allianz arată că generațiile următoare, precum X și Millennials, nu vor putea atinge prea curând acest nivel de bogăție.

Potrivit unui raport realizat de compania de asigurări Allianz, generația „Baby Boomers” a devenit „cea mai bogată generație care a trăit vreodată”. Analiza arată că succesul lor financiar se datorează mai mult contextului economic favorabil decât prudenței individuale.

„O situație istorică unică — o creștere economică puternică, piețe imobiliare accesibile și piețe bursiere în plină expansiune — le-a permis să-și construiască o avere consistentă”, au precizat cercetătorii Allianz.

În termeni concreți, americanii din generația „Baby Boomers” acumulaseră, până la sfârșitul lunii iunie, o avere totală de 80 de trilioane de dolari, reprezentând mai mult de jumătate din bogăția gospodăriilor din SUA, deși reprezintă doar aproximativ 20% din populație. comparativ, generația X deținea aproximativ 40 de trilioane de dolari, iar Millennials circa 15 trilioane.

De unde provide cea mai mare parte a averii generației Boomers

Cea mai mare parte a averii Boomers provine din combinația între acțiuni și active imobiliare. numai portofoliul lor de acțiuni, evaluat la 23 de trilioane de dolari, depășește averea totală a tuturor millennials.

Allianz a simulat evoluția averii pe parcursul vieții, presupunând aceleași decizii financiare prudente pentru toate generațiile: un raport capital propriu de 45%, o rată anuală de economisire de 10% și o perioadă de economisire de 40 de ani.

În aceste condiții, randamentul anual mediu al Boomers a fost de 9,1%, generând economii de peste 850% din venitul lor disponibil. generația X a obținut un randament anual de 6,7% și economii de 606% din venit, iar Millennials doar 6,5% și economii de 430%.

Raportul Allianz subliniază că și comportamentele individuale contează: creșterea ratei de economisire peste 10% sau investițiile în active mai riscante ar fi putut aduce randamente și mai mari pentru toate generațiile.

