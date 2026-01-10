Prima pagină » Știri externe » După Macron, a doua voce din Uniunea Europeană spune că Europa trebuie să discute cu Putin. Meloni: „Să vorbim cu o singură voce”

10 ian. 2026, 20:43, Știri externe
După Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, a doua voce din Uniunea Europeană, spune că Europa trebuie să discute cu Vladimir Putin. Prim-ministrul italian a susținut că trebuie „să vorbim cu o singură voce”.

Giorgia Meloni, a doua voce din Uniunea Europeană, a cerut ca Europa să restabilească o comunicare directă cu Rusia, cu scopul de a consolida poziţia în negocierile pentru pace. În cadrul unei conferințe care a avut loc la data de 9 ianuarie 2026, vineri, prim-ministrul italian a evidențiat că influența pe care Europa o poate avea asupra conflictului Rusia-Ucraina rămâne, momentan, „limitată”, având în vedere că nu există un dialog direct cu Kremlinul.

Giorgia Meloni a susținut că UE ar trebui să „discute cu Rusia”, pentru a avea un rol esențial în cadrul negocierilor pentru încheierea conflictului armat din Ucraina.

„Cred că a venit timpul ca Europa să discute cu Rusia. Pentru că, dacă Europa decide să participe la această fază a negocierilor, vorbind doar cu una dintre cele două părți, mă tem că contribuția pozitivă pe care o poate aduce va ajunge să fie limitată”, a precizat Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei / foto: Mediafax Foto

„Ultimul lucru pe care vreau să-l fac în viața mea este să-i fac o favoare lui Putin”

Intervenția lui Giorgia Meloni vine după ce Emmanuel Macron, președintele Franței, s-a exprimat anterior, în decembrie 2025, că Europa ar trebui „ în curând util să discute din nou cu Vladimir Putin”, în contextul în care eforturile de pace ale SUA stagnează, arată Euractiv.com.

De altfel, Meloni a precizat despre eventuala reintegrare a Rusiei în G8 (în 2014, statul rus a fost exclus, după ce a fost anexată Crimeea) ca fiind un „prematură”.

„Pentru că dacă am face greșeala de a decide, pe de o parte, să redeschidem canalele cu Rusia și, pe de altă parte, să procedăm într-un mod dispersat și necoordonat, i-am face o favoare lui Putin, iar ultimul lucru pe care vreau să-l fac în viața mea este să-i fac o favoare lui Putin. Sunt multe voci care vorbesc. De aceea am fost întotdeauna în favoarea numirii unui trimis special pentru Europa în Ucraina, cineva care ne-ar permite să punem lucrurile cap la cap, dar să vorbim cu o singură voce”, a mai spus Meloni.

