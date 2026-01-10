China, Rusia și Iran au început exerciții militare în Africa de Sud. Sunt efectuate în cadrul cooperării dintre țările BRICS Plus

În cursul zilei de sâmbătă, 10 ianuarie 2026, China, Rusia și Iran au început exerciții militare în Africa de Sud. Astfel de exerciții militare sunt efectuate în cadrul cooperării dintre țările BRICS Plus și au loc într-un moment de tensiuni sporite între Administrația Trump și mai multe state care fac parte din această organizație.

Urmează o săptămână cu exerciții militare continue în apele Africii de Sud. Aceste exerciții navale ale Chinei, Rusiei și Iranului sunt efectuate în cadrul cooperării dintre țările BRICS Plus. Totuși, exercițiile au loc într-un moment de tensiuni sporite între Administrația Trump și mai multe state are sunt parte a organizației, arată Mediafax.

Președintele american a acuzat că statele membre ale organizației BRICS ar promova politici „anti-americane”.

În cadrul organizației BRICS Plus se găsesc Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, Egipt, Etiopia, Iran, Indonezia, Arabia Saudită, precum și Emiratele Arabe Unite. De menționat faptul că BRICS Plus este, de fapt, o extindere a grupului cu același nume. Inițial, făceau parte doar Brazilia, India, Rusia, China și Africa de Sud. Ulterior, s-a decis includerea altor 6 state.

Exerciții militare navale în apele Africii de Sud

La aceste exerciții militare navale, Brazilia, Egiptul și Etiopia participă în calitate de observatori, potrivit oficialilor militari chinezi. De altfel, se desfășoară exerciții pentru „operațiuni comune de siguranță maritimă și exerciții de interoperabilitate”.

Pe de altă parte, exercițiile „contrazic neutralitatea noastră declarată”, declarația fiind susținută de Alianța Democrată pro-occidentală, al doilea cel mai mare partid din coaliția președintelui sud-african Cyril Ramaphosa. Criticile au fost respinse de Mpho Mathebula, purtătorul de cuvânt pentru operațiunile comune ale armatei sud-africane.

„Nu este un aranjament politic… nu există ostilitate (n.r. față de SUA). Este un exercițiu naval. Intenția este să ne îmbunătățim capacitățile și să facem schimb informații”, a susținut Mpho Mathebula.

