Prima pagină » Știri externe » China, Rusia și Iran au început exerciții militare în Africa de Sud. Sunt efectuate în cadrul cooperării dintre țările BRICS Plus

China, Rusia și Iran au început exerciții militare în Africa de Sud. Sunt efectuate în cadrul cooperării dintre țările BRICS Plus

10 ian. 2026, 19:51, Știri externe
China, Rusia și Iran au început exerciții militare în Africa de Sud. Sunt efectuate în cadrul cooperării dintre țările BRICS Plus
Galerie Foto 6
China, Rusia și Iran au început exerciții militare în Africa de Sud. Sunt efectuate în cadrul cooperării dintre țările BRICS Plus

În cursul zilei de sâmbătă, 10 ianuarie 2026, China, Rusia și Iran au început exerciții militare în Africa de Sud. Astfel de exerciții militare sunt efectuate în cadrul cooperării dintre țările BRICS Plus și au loc într-un moment de tensiuni sporite între Administrația Trump și mai multe state care fac parte din această organizație.

Urmează o săptămână cu exerciții militare continue în apele Africii de Sud. Aceste exerciții navale ale Chinei, Rusiei și Iranului sunt efectuate în cadrul cooperării dintre țările BRICS Plus. Totuși, exercițiile au loc într-un moment de tensiuni sporite între Administrația Trump și mai multe state are sunt parte a organizației, arată Mediafax.

Președintele american a acuzat că statele membre ale organizației BRICS ar promova politici „anti-americane”.

În cadrul organizației BRICS Plus se găsesc Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, Egipt, Etiopia, Iran, Indonezia, Arabia Saudită, precum și Emiratele Arabe Unite. De menționat faptul că BRICS Plus este, de fapt, o extindere a grupului cu același nume. Inițial, făceau parte doar Brazilia, India, Rusia, China și Africa de Sud. Ulterior, s-a decis includerea altor 6 state.

China, Rusia și Iran au început exerciții militare în Africa de Sud. Sunt efectuate în cadrul cooperării dintre țările BRICS Plus

China, Rusia și Iran au început exerciții militare în Africa de Sud 

Exerciții militare navale în apele Africii de Sud

La aceste exerciții militare navale, Brazilia, Egiptul și Etiopia participă în calitate de observatori, potrivit oficialilor militari chinezi. De altfel, se desfășoară exerciții pentru „operațiuni comune de siguranță maritimă și exerciții de interoperabilitate”.

Pe de altă parte, exercițiile „contrazic neutralitatea noastră declarată”, declarația fiind susținută de Alianța Democrată pro-occidentală, al doilea cel mai mare partid din coaliția președintelui sud-african Cyril Ramaphosa. Criticile au fost respinse de Mpho Mathebula, purtătorul de cuvânt pentru operațiunile comune ale armatei sud-africane.

„Nu este un aranjament politic… nu există ostilitate (n.r. față de SUA). Este un exercițiu naval. Intenția este să ne îmbunătățim capacitățile și să facem schimb informații”, a susținut Mpho Mathebula.

China, Rusia și Iran au început exerciții militare în Africa de Sud. Sunt efectuate în cadrul cooperării dintre țările BRICS Plus

China, Rusia și Iran au început exerciții militare în Africa de Sud. Sunt efectuate în cadrul cooperării dintre țările BRICS Plus

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Digi24
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură cu Venezuela: „Totul este subordonat acestui obiectiv”
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
„Asistăm la sfârșitul unei ere și asta privește și România”. Americanii schimbă regulile jocului: cine urmează după Venezuela
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Oamenii de știință japonezi au construit circuite cerebrale umane în laborator

Cele mai noi

Trimite acest link pe