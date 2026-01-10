🚨 Iranul fierbe de doua săptămâni și este aproape să dea în clocot. Care sunt ultimele evoluții

Protestele antiguvernamentale din Iran continuă în zeci de orașe, în timp ce spitalele sunt copleșite de un număr mare de răniți. Manifestanții cer deschis sfârșitul Republicii Islamice și schimbarea conducerii de la Teheran.

14:43 Rubio își exprimă sprijinul SUA pentru poporul iranian în contextul protestelor antiguvernamentale Secretarul de stat Marco Rubio și-a exprimat sâmbătă sprijinul SUA pentru poporul iranian, după ce autoritățile iraniene au întrerupt internetul și au încercat să limiteze protestele antiguvernamentale care fac ravagii în întreaga țară. „Statele Unite sprijină poporul curajos al Iranului”, a scris Rubio pe X. Președintele american Donald Trump a lansat vineri un nou avertisment către liderii Iranului, spunând: „Mai bine nu începeți să trageți, pentru că vom începe și noi să tragem”.

Protestele au continuat și vineri noapte, în Iran. Iar în ciuda faptului că internetul e întrerupt, oamenii reușesc să transmită întregii lumi imaginile șocante pe care le surprind.

Videoclipurile distribuite de instituțiile de presă în limba persană cu sediul în străinătate, inclusiv BBC Persian și Radio Farda, au arătat mulțimi uriașe, ajungând uneori la mii de oameni, în Teheran, Mashhad și Yazd, scandând pentru sfârșitul Republicii Islamice și lăudând monarhia detronată a Iranului. Uneleimagini video din Teheran au arătat clădiri incendiate.

Marșurile de vineri au avut loc după un discurs amenințător rostit mai devreme în aceeași zi de liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a declarat că guvernul nu va „da înapoi” în fața a ceea ce el a numit „vandali”. La televiziunea de stat iraniană, un prezentator i-a avertizat pe oamenii să stea acasă și a spus că, dacă cineva este împușcat, nu ar trebui să se plângă, potrivit Washington Post.

Estimările privind numărul morților de până acum au variat, lucru îngreunat de lipsa confirmărilor oficiale, de presiunile guvernului asupra familiilor pentru a păstra tăcerea și, în prezent, de întreruperea internetului. Amnesty International și Human Rights Watch au declarat că au confirmat moartea a 28 de protestatari și trecători, inclusiv copii, între 28 decembrie și 3 ianuarie. Alte grupuri au raportat cifre mai mari, despre care au spus că includ informații mai recente, cum ar fi Human Rights Activists News Agency, care a declarat vineri că cel puțin 65 de persoane au fost ucise.

Grupul de monitorizare a internetului NetBlocks a declarat sâmbătă dimineață că întreruperea internetului a ajuns la 36 de ore, iar Filterbaan, o organizație pentru drepturile digitale care se concentrează pe Iran, a precizat că apelurile telefonice internaționale sunt blocate.

„Este ora 8:00 dimineaţa în #Iran, unde soarele răsare după o altă noapte de proteste reprimate; statisticile arată că întreruperea conexiunii la internet la nivel naţional continuă de 36 de ore, limitând sever capacitatea iranienilor de a verifica siguranţa prietenilor şi a celor dragi”, a scris NetBlocks pe canalul său Telegram, sâmbătă, la ora 23:30 ET.

Protestele au început în 28 decembrie, alimentate de frustrarea faţă de creşterea inflaţiei şi de furia faţă de conducătorii conservatori ai Iranului şi aparatul de securitate violent.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Tensiune la cote maxime în Iran. „Dușmanii nu ne vor lovi, noi îi vom lovi pe ei”, spune liderul suprem Khamenei

Protestatarii iranieni au preluat controlul asupra orașului Mashhad, al doilea oraș ca mărime din Iran