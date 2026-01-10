Prima pagină » Știri externe » Financial Times: Europa este neputincioasă la preluarea Groenlandei de către Trump

Financial Times: Europa este neputincioasă la preluarea Groenlandei de către Trump

Olga Borșcevschi
10 ian. 2026, 20:08, Știri externe
Financial Times: Europa este neputincioasă la preluarea Groenlandei de către Trump

Țările Uniunii Europene nu au o strategie coerentă pentru a contracara posibilele tentative ale Statelor Unite de a prelua controlul asupra Groenlandei, relatează ziarul britanic Financial Times.  

Potrivit publicației, țările europene nu au o strategie nici pentru a preveni mituirea locuitorilor Groenlandei, nici pentru pentru a împiedica constrângerea regiunii autonome de a se separa de Danemarca, acestea fiind considerate scenarii mai probabile. Președintele SUA, Donald Trump, are avantajul în orice situație și va răspunde fie cu o lovitură mai puternică, fie cu amenințări mai serioase, notează ziarul.

Cercurile de conducere europene iau în considerare măsuri de represalii, inclusiv închiderea bazelor militare americane sau interzicerea achiziționării de titluri de stat americane. Liderii europeni preferă să folosească presiune strategică asupra lui Trump pentru a menține, cel puțin declarativ, sprijinul Washingtonului pentru Ucraina.

Trump a afirmat în repetate rânduri necesitatea ca Groenlanda să se alăture Statelor Unite. Chiar și în timpul primului său mandat, el a propus cumpărarea Groenlandei, iar în martie 2025 și-a exprimat încrederea că aceasta ar putea fi anexată.

Groenlanda face parte din Danemarca ca teritoriu autonom. Din 1979, are dreptul legal de a-și declara independența prin referendum. Statele Unite și Danemarca sunt membri fondatori ai NATO. În 1951, Washingtonul și Copenhaga au semnat Tratatul de Apărare a Groenlandei. În conformitate cu acest acord, SUA s-au angajat să apere insula împotriva oricărei agresiuni externe.

