1 Februarie, calendarul zilei: Brandon Lee ar fi împlinit 61 de ani, Lisa Marie Presley ar fi făcut 58. Își pierde viaţa „Screech”

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 1 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Brandon Lee a fost un actor american, fiul legendarului Bruce Lee, cunoscut pentru carisma sa și pentru potențialul uriaș pe care l-a arătat într-o carieră mult prea scurtă. Născut pe 1 februarie 1965, Brandon a crescut între Statele Unite și Hong Kong, fiind influențat atât de cultura occidentală, cât și de artele marțiale asiatice. A studiat actoria și a jucat în mai multe filme de acțiune la începutul anilor ‘90, unde a demonstrat un stil propriu, diferit de cel al tatălui său. Cel mai cunoscut rol al său este Eric Draven din filmul The Crow (1994), o producție devenită cult. A murit tragic în timpul filmărilor, la doar 28 de ani, în urma unui accident pe platou. Filmul a fost finalizat ulterior cu ajutorul efectelor speciale și al dublurilor. Moartea sa a șocat lumea cinematografiei, iar pelicula a căpătat o încărcătură emoțională specială.

Lisa Marie Presley a fost o cântăreață și compozitoare americană, cunoscută atât pentru cariera sa muzicală, cât și pentru faptul că a fost singurul copil al legendarului Elvis Presley. S-a născut pe 1 februarie 1968, la Memphis, Tennessee, și a crescut în umbra celebrității uriașe a tatălui său, moștenind faimosul domeniu Graceland. Lisa Marie a ales să-și construiască propriul drum în muzică, debutând în 2003 cu albumul To Whom It May Concern, care a avut succes comercial și a arătat o latură personală și introspectivă a artistei. Au urmat alte albume, precum Now What și Storm & Grace, apreciate pentru stilul lor matur și sincer. De-a lungul vieții, a fost intens mediatizată și pentru relațiile sale, inclusiv căsătoriile cu Michael Jackson și Nicolas Cage. Lisa a murit pe 12 ianuarie 2023, la vârsta de 54 de ani. Este amintită ca o personalitate complexă, marcată de faimă, pierderi și o luptă constantă pentru a-și defini propria identitate dincolo de numele Presley.

Dustin Diamond a fost un actor și comedian american, cunoscut mai ales pentru rolul lui Samuel “Screech” Powers din popularul serial de televiziune Saved by the Bell. S-a născut pe 7 ianuarie 1977, în San Jose, California, și a devenit faimos încă din adolescență, interpretând personajul excentric și simpatic care l-a făcut îndrăgit de o întreagă generație. Deși succesul timpuriu i-a adus recunoaștere, Dustin s-a confruntat ulterior cu dificultăți în carieră și în viața personală, încercând să se desprindă de imaginea lui Screech. A apărut în spectacole de stand-up comedy și în diverse producții de televiziune, iar autobiografia sa a atras atenția presei prin controversele generate. Dustin Diamond a murit pe 1 februarie 2021, la doar 44 de ani, din cauza unei forme agresive de cancer pulmonar. A rămas în memoria publicului ca un simbol al televiziunii anilor ‘90 și ca un actor a cărui viață a reflectat atât gloria, cât și dificultățile faimei precoce.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1852: Ion Luca Caragiale 🇷🇴✒️ George Călinescu îl considera a fi cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanți scriitori români. A murit subit în locuința sa de la Berlin, din cartierul Schöneberg, bolnav fiind de arterioscleroză

🎂1868: Ștefan Luchian 🇷🇴🎨 supranumit poetul plastic al florilor, cu o vocație declarată încă din școala primară, l-a avut în perioada de formare ca maestru pe Nicolae Grigorescu. Educația plastică și-a început-o la Școala de Belle-Arte, dar a fost completată la München și Paris

🎂1894: John Ford 🇺🇸🎥 A câștigat șase Oscaruri, fiind singurul regizor cu patru premii obținute la categoria cel mai bun regizor pentru Trădătorul (1935), Fructele mâniei (1940), Ce verde era valoarea mea (1941) și Omul liniștit (1952)

🎂1901: Clark Gable 🇺🇸🎬 unul din marii actori americani de film, cunoscut și ca The King of Hollywood. Pe aripile vântului (1939)

🎂1915: Stanley Matthews 🇬🇧⚽️ considerat unul dintre cei mai buni jucători englezi, singurul care a fost făcut „Sir” în timp ce mai juca, a fost primul jucător care a câștigat Balonul de Aur și primul care a câștigat Football Writers’ Association Footballer of the Year. A fost poreclit The Wizard of the Dribble și The Magician. Era un vegetarian convins și a stat în formă îndeajuns încât să poată juca în prima ligă până la 50 de ani, asta făcându-l cel mai bătrân fotbalist care a jucat în Premier League

🎂1931: Boris Elțîn 🇷🇺🗣

🎂1942: Terry Jones 🇬🇧🎬 cunoscut în special pentru participarea sa în cadrul grupului umoristic Monty Python

🎂1947: Clark Olofsson 🇸🇪🆘 autorul unui jaf de proporții cu luare de ostatici în Suedia, care a dat naștere sintagmei „sindromul Stockholm”

🎂1965: Brandon Lee 🇺🇸🎬 fiul lui Bruce Lee. A murit la 28 de ani, la finele filmărilor pentru „The Crow”🐦‍⬛

🎂1968: Lisa Marie Presley 🇺🇸🎤 unicul copil al lui Elvis și Priscilla Presley. A murit la 54 de ani, de infarct

🎂1970: Nicoleta Matei (Nico) 🇷🇴🎤

Decese 🕯

🕯️1957: Friedrich Paulus 🇩🇪✯ general german din timpul celui de-al doilea război mondial, promovat în timpul luptelor de la Stalingrad la gradul de feldmareșal

🕯️1976: Werner Heisenberg 🇩🇪☢️ celebru fizician german, laureat Nobel pentru Fizică în 1932 și unul dintre fondatorii fizicii cuantice. S-a aflat ulterior în fruntea programului pentru arme nucleare al Germaniei Naziste

🕯️1988: Heather O’Rourke 🇺🇸🎬 cunoscută în special pentru rolul Carol Anne din trilogia Poltergeist. A murit la doar 12 ani, din cauza bolii Crohn (boală inflamatorie intestinală)

🕯️1995: Richey Edwards 🇬🇧🎸 a fost textierul și chitaristul trupei galeze Manic Street Preachers. A dispărut pe 1 februarie 1995, în noaptea dinaintea plecării în turneu în SUA. Două săptămâni mai târziu, mașina lui a fost găsită abandonată și de atunci nu a mai fost văzut. Se presupune că s-ar fi aruncat de pe podul Severn

🕯️2020: Ilie Bărbulescu 🇷🇴⚽️ A câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, cu Steaua

🕯️2021: Dustin Diamond 🇺🇸🎬 „Screech” din Saved by the Bell (Salvați de clopoțel). A murit la 44 de ani, de cancer

Calendar 🗒

🗒1600: Mihai Viteazul semnează „Tratatul de închinare și credință” față de împăratul Rudolf al II-lea. În schimbul recunoașterii suveranității sale, Rudolf al II-lea a făgăduit lui Mihai Viteazul ajutor și a garantat domnia ereditară în linie bărbătească

🗒1789: A fost ales primul președinte al SUA, George Washington

🗒1814: Lordul Byron a publicat „Corsarul”

🗒1823: Într-un memoriu, vornicul Mihail Sturdza folosește, pentru prima dată în viața politică a Țărilor Române, noțiunea de „conservator”, pentru a desemna tendințele marii boierimi de a păstra vechile stări de lucruri

🗒1847: Se inaugurează Teatrul de la Copou din Iași cu „Bătălia moldovenilor cu cavalerii teutoni la Marienburg”, tablou vivant de Gheorghe Asachi, și „Vicontele de Letorier”, vodevil de Bayard și Dumanoir

🗒1861: Începe să funcționeze, la București, Arsenalul Armatei

🗒1880: Ion Luca Caragiale publică în „Convorbiri literare”, farsa într-un act „Conu Leonida față cu reacțiunea”

🗒1884: A fost publicată prima ediție a Oxford English Dictionary

🗒1896: Premiera mondială a operei „Boema” de Puccini, la Torino

🗒1908: Regele Carlos I al Portugaliei și fiul său, prințul Luis Filipe, sunt uciși la Terreiro do Paco, Lisabona

🗒1912: A apărut, la Iași, revista „Însemnări literare”, sub direcția lui Mihail Sadoveanu și a lui George Topîrceanu

🗒1914: Intră în funcțiune prima instalație centralizată feroviară din România, pe linia București-Ploiești

🗒1918: Rusia adoptă calendarul gregorian

🗒1919: A fost desemnata prima Miss America

🗒1920: S-a înființat Institutul de Istorie Națională din Cluj, sub conducerea lui Ioan Lupaș și Alexandru Lapedatu

🗒1946: Norvegianul Trygve Lie devine primul secretar general al ONU

🗒1946: În Ungaria este proclamată republica. În funcția de președinte al țării este ales pastorul reformat Zoltán Tildy

🗒1958: Primul satelit al Americii este lansat cu succes în Cosmos. Plasat pe o orbită terestră de o rachetă „Jupiter-C”, „Explorer” este destinat să transmită semnale pe Pământ, prin cele 2 emițătoare, de la o distanță variind între 340 și 2900 km

🗒1958: Egiptul și Siria alcătuiesc „Republica Arabă Unită”, o structură care se declară, prin constituție, parte a unei viitoare mari națiuni arabe

🗒1968: A fost înființată Școala de Agenți de Poliție din Câmpina

🗒1974: Ilie Năstase este declarat cel mai bun tenismen al anului 1973 și este distins, la New York, cu „Racheta de aur”

🗒1978: Regizorul Roman Polanski plătește cauțiunea și fuge din SUA în Franța după ce a pledat vinovat la acuzația de relații sexuale cu o fată de 13 ani

🗒1979: Ayatolahul Ruhollah Khomeini s-a întors la Teheran, după 15 ani de exil

🗒1990: Gabriel Liiceanu înființează la București editura Humanitas

🗒1991: România a obținut statutul de invitat special la Consiliul Europei. La 7 octombrie 1993 a avut loc ceremonia de aderare a României ca membru cu drepturi depline

🗒1995: A intrat în vigoare Acordul de asociere a României la Uniunea Europeană

🗒1995: La Cairo, se întîlnesc, pentru prima oară în istoria Orientului Mijlociu, liderii din Egipt, Iordania, Israel și Yasser Arafat, pentru a sprijini procesul de pace din regiune

🗒1998: Intră în vigoare Convenția europeană pentru protecția minorităților naționale

🗒2003: Naveta americană „Columbia” se dezintegrează la reintrarea în atmosferă, la altitudinea de 63 km. Și-au pierdut viața 7 astronauți (6 americani și unul israelian)

CITEȘTE ȘI:

31 Ianuarie, calendarul zilei: Virginia Ruzici împlinește 71 de ani, Justin Timberlake face 45

30 Ianuarie, calendarul zilei: Phil Collins împlinește 75 de ani, Christian Bale face 52

29 Ianuarie, calendarul zilei: Oana Pellea împlinește 64 de ani. Mălina Olinescu ar fi împlinit 52 de ani. Un an de la decesul lui Dinu Gheorghe