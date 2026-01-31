România în dosarele Epstein: E-mailurile si plățile bancare demonstrează cum rețeaua omului de afaceri controversat era extinsă și în țara noastră

În timp ce „armada” SUA este staționată în Golful Persic și sunt purtate negocieri dure dintre Washington DC și Teheran privind programul de înarmare nucleară, atenția întregii lumi a fost captată în ultimele două zile de publicarea a unui milion de documente din dosarele lui Jeffrey Epstein de către Departamentul de Justiție din SUA. Epstein a fost un finanțator care a fost acuzat de proxenetism, trafic sexual și pedofilie. Cu toate că s-a sinucis în închisoare în 2019, în propria celulă, chiar și după moarte, Epstein continuă să producă scandal la nivel internațional.

Noile documente au scos la iveală nume mari care ar fi interacționat cu omul de afaceri controversat: prințul englez Andrew, miliardarii tech Elon Musk, Richard Branson și Bill Gates, rapperul Jay-Z, foștii președinți americani George H.W. Bush și Bill Clinton, și chiar actualul președinte american Donald Trump. Departamentul de Justiție a publicat vineri, 30 ianuarie, peste 1 milion de documente.

România apare menționată în documentele publicate din dosarele Epstein

Și România figurează îm mai multe mesaje de e-mail atribuite lui Epstein, datate între 2009 și 2015.

Într-un mesaj din 12 aprilie 2012, un român pe nume Ion N. este contactat de o femeie cu pseudoninul Sarah K. Aceasta îi scrie că a vorbit cu Epstein.

„Salut Ion, am vorbit cu Jeffrey și a spus că este momentul ideal să pleci în România acum. Te rog să mă înștiințezi când ești gata de plecare și când te vei întoarce. Mulțumesc”.

Bărbatul îi răspunde:

„Bună Sarah, ce mai faci? Sper că totul este înregulă. Am primit săptămâna trecută mesaj de la Jeffrey dacă vom realiza un proiect cât de curând și a pomenit ceva despre deplasarea spre o insulă marți (azi) …. dar i-am spus că dacă mă duc pe insulă, atunci trebuie să plec în România pentru că nu mă voi putea întoarce fiindcă nu dețin viză în pașaportul meu. Pentru a obține viză trebuie să mă duc la o ambasadă din România pentru a-mi aproba actele pentru viză….”.

În 2011, tot Ion îi transmite un mesaj către Epstein:

„Salut Jeffrey, sigur, mă voi gândi la gardul de grădină de pe plaja de palmieri. Poate ne întâmim săptămâna viitoare în New York și vom discuta (….). Mulțumesc că m-ai lăsat să mă duc în România. Scuze, nu am știut că vrei să cumperi bilet pentru România, dar poate ar trebui să-l obțin în aceste zile pentru că devine foarte scump, vreau să plec pe 14-15 iulie”.

Într-un alt e-mail din 2009, Corina T. îi contactează pe Lesley Groff și Martin Nowak.

„Două fete sunt de la Universitatea din Iași din România. Este cea mai veche universitate din România, în orașul care a fost capitala noastră în urmă cu câteva secole. Vă rog să-mi spuneți dacă Jeffrey are nevoie de informații”, a transmis românca.

O persoană al cărui nume a fost redactat îl contactează pe Jeffrey Epstein în 2010 și îi transmite că se afla în România în acel moment.

„Salut Jeffrey, scuze că nu ne-am putut întâlni săptămâna trecută,am văzut mesajul lui … despre întâlnire, sunt încă în România și am fost pe la țară pentru un timp și n-am avut acces la internet”.

Într-un email din 2009, Daniel S. îi trimite fotografii lui Epstein cu o femeie din România, cu numele „Roxana”, de origine româno-braziliană.

„Din România, Roxana, pe jumătate braziliancă, în vârstă de 20 de ani, trăiește în Paris”.

Corina îi scrie lui Epstein în ianuarie 2009:

„Sper că ești bine. Vreau să știi că sunt în România acum și voi avea niște întâlniri cu unii profesori la universitățile din Craiova și din București. Îți voi da de veste despre cum vor decurge.”

O femeie, cu titlul de doctor de la Centrul de Chimie Organică „Constantin Nenițescu” și un profesor doctor al Universității Tehnice din Iași, apar menționați într-un mesaj transmis de Barnaby Marsh către Epstein. Epstein îl invită în Florida să se relaxeze.

Și într-un mesaj transmis din noiembrie 2010, Lyndon Lea, care îl întreabă dacă se întoarce în Florida sau New York, îi spune că „are o bună prietenă, un fotomodel din România care locuiește în Londra, cu doctorat în afaceri, dar că este prea anxioasă în a-și căuta un loc de muncă serios”.

Plăți bancare de zeci de mii de euro

O fundație controlată de omul de afaceri american, C.O.U.Q. Foundation, a efectuat plăți în valoare de 30.362 de dolari către o persoană cu un cont bancar la Banca Transilvania din Iași. Numele său a fost redactat în documentele publice.

Potrivit documentului, victimele traficului de persoane comis de Jeffrey Epstein proveneau nu doar din România, dar și alte țări est-europene ca Albania, Republica Moldova, Bulgaria, Federația Rusă, Belarus și Ucraina

Sursa Foto Ilustrativ: Shutterstock

