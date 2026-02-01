Povestea cuvântului „OK”. Care este originea celor două litere care au cucerit lumea

„OK” are doar două litere, dar este unul dintre cele mai folosite cuvinte de pe planetă. Îl înțeleg oameni din toate colțurile lumii și îl folosesc în aproape orice situație. Spunem „OK” când suntem bine, când aprobăm ceva sau când nu vrem să intrăm în detalii. Deși pare simplu, puțini știu de unde vine.

Mult timp, nimeni nu a putut spune clar care este originea acestui cuvânt. Au apărut zeci de teorii. Unii au spus că vine din greacă („Ὅλα Καλά” – „totul este în regulă”), alții din latină („Omnis Correcta” – totul este corect) sau din germană („Ohne Korrektur” – „fără corecție”). Au existat explicații legate de marinari, telegrafiști, soldați sau chiar de limbile vorbite de sclavii aduși în America. Fiecare ipoteză părea posibilă, dar niciuna sigură.

Adevărul acceptat astăzi duce la Boston, în anul 1839, conform unei analize IFLScience. Atunci, într-un ziar local a apărut pentru prima dată scris „OK”. Cuvântul era o glumă. La acea vreme, era la modă să se scrie greșit anumite expresii în mod intenționat, dar și să fie prescurtate. „All corect” devenea „oll korrect”, iar prescurtarea era „OK”.

Gluma a rezistat în timp. În 1840, în timpul alegerilor prezidențiale din SUA, susținătorii președintelui Martin Van Buren au folosit „OK” ca slogan politic. Van Buren era poreclit „Old Kinderhook”, după orașul său natal. A apărut astfel „Clubul OK”, iar expresia a ajuns peste tot, în ziare și pe afișe.

De atunci, „OK” nu a mai dispărut. A trecut granițele Americii, a intrat în toate limbile și a ajuns chiar și pe Lună, folosit de astronauți. Nu a fost inventat pentru că lipsea un cuvânt, ci pentru că oferea ceva diferit: o abordare neutră, fără emoții puternice.

Astăzi, nimeni nu mai stă pe gânduri când spune „OK”. Este scurt, clar și universal. Și, indiferent de unde a pornit, un lucru este sigur: „OK” este aici ca să rămână.

AUTORUL RECOMANDĂ: