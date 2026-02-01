Ion Cristoiu: „Problema fundamentală între Ucraina și Rusia este că Rusia cere Ucrainei să se retragă din Donbas. Este o cerere imposibilă”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a analizat conflictul dintre Rusia și Ucraina, explicând de ce, în actualul context, pacea rămâne un obiectiv imposibil de atins. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a afirmat că principala problemă în acest punct al conflictului dintre Rusia și Ucraina nu este reprezentată de teritoriile deja cucerite de către ruși, ci de o parte din Donbas unde ucrainenii au încă control, iar Rusia le cere să se retragă.

„Dacă vrei, până la urmă, indiferent că acum stau în corturi, ucrainenii, hai să ne lămurim. La ora actuală, problema fundamentală între cele două părți nu o reprezintă teritoriile cucerite deja, da? Este vorba de 10% din Donbas, care aparține Ucrainei și de unde Rusia, care e pe cai mari, cere ca ea să se retragă.”

Ion Cristoiu: „Nu sunt pro-Zelenski, dar este o cerere imposibilă”

Cristoiu spune că, deși nu este un susținător al politicilor președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, cerința Rusiei ca ucrainenii să se retragă de pe acest teritoriu care nu a fost cucerit este una imposibilă.