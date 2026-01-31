Prima pagină » Știri externe » Elon Musk anunță lansarea a unui milion de sateliți pe orbită. Ce planuri are miliardarul

31 ian. 2026, 21:39, Știri externe
SpaceX va lansa încă un milion de sateliți pe orbita Pământului pentru a alimenta Inteligența Artificială din spatele chatbotului GROK, a anunțat Elon Musk. 

Cel mai bogat om de pe planetă, cu o avere de o jumătate de 1 trilion de dolari, nu este preocupat doar de robotică, automobile electrice, implanturi neuronale și de prelungirea vieții, ci și de AI și explorarea spațială.

Sateliții Starlink vor avea rol de „centre de date orbitale” care vor fi mai puțin costisitoare și mai eficiente energetic, potrivit BBC.

Elon Musk: „1 milion de centre de date orbitale”

În mod tradițional, centrele de date sunt clădiri mari cu computere puternice care pot procesa și stoca date. Și care necesită memorii RAM.  Compania aerospațială a lui Musk pretinde că satelițiipot procesa date și intenționează să răspândească tehnologia AI la scară cosmică.

Sunt aproape 10.000 de sateliți pe orbită, iar unii astronomi au acuzat că nu doar le perturbă observațiile astronomice, dar riscă să producă efectul Kessler, prin a se ciocni de alți sateliți. Elon Musk a respins avertismentele.  Totuși, în 2024, astronomii s-au plâns în 2024 că semnalele radio ale sateliților Starlnk le-au derutat telescoapele.

Elon Musk: Primul pas spre civilizația de tip 2

Noua rețea orbitală a lui Musk, alcătuită dintr-un milion de sateliți alimenați cu energie din partea Soarelui, ar putea furniza accesul la internet pentru miliarde de utilizatori. Elon Musk spune că trimiterea sateliților ar putea constitui primul pas către tranziția omenirii la „civilizația de tip 2 pe scara Kardashev”, una care poate extrage toată energia de la Soare.

„Sateliții vor fi atât de îndepărtați încât că va fi dificil să-i depistezi. Spațiul este vast, dincolo de înțelegere”, a scris Musk pe X.

Într-o altă postare de pe 26 ianuarie, Musk a scris că „omenirea este la șase săptămâni distanță de lansarea celei mai mari rachete din lume”, făcând referire la următorul zbor al rachetei Starship din prima parte a lunii martie. Cel mai bogat miliardar al lumii speră că racheta Starship i-ar putea transporta pe astronauții pe Lună, în 2027, și chiar pe Marte, în 2033.

Sursa Foto: SpaceX

