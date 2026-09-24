Mirabela Grădinaru și prima doamnă a Austriei, dialog la New York despre educație, copii și proiecte comune

Mirabela Grădinaru s-a întâlnit cu prima doamnă a Austriei, Doris Schmidauer, la New York, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Cele două au discutat despre teme precum educația, copiii, egalitatea de șanse și reziliența, domenii în care au identificat preocupări comune. Întâlnirea dintre Mirabela Grădinaru și Doris Schmidauer vine după dialogul început anul trecut, la Salzburg. Potrivit Administrației Prezidențiale, discuția de la New York s-a desfășurat într-o atmosferă deschisă și a avut ca punct de plecare preocupările comune privind sprijinirea copiilor și a tinerilor, educația și construirea unor societăți mai incluzive și mai reziliente.
Administrația Prezidențială precizează că, în acest context, colaborarea ar putea viza inclusiv proiecte și inițiative dedicate copiilor, tinerilor și egalității de șanse.
Mirabela Grădinaru a subliniat și caracterul special al reîntâlnirii cu Doris Schmidauer, după discuția avută anul trecut în Austria. Cele două oficialități au astfel ocazia să continue un dialog început la Salzburg și să identifice noi puncte de interes comun. Întâlnirea a avut loc în contextul participării lui Nicușor Dan și a Mirabelei Grădinaru la cea de-a 81-a reuniune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.