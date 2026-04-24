Benjamin Netanyahu dezvăluie că are cancer la prostată. Premierul a efectuat o operație secretă

Benjamin Netanyahu a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer la prostată. Din 2023, premierul israelian în vârstă de 76 de ani a condus Israelul în patru războaie cu Iran, cu grupările teroriste Hamas în Fâșia Gaza și Hezbollah în Liban, cu gruparea rebelilor Houthi în Marea Roșie.

Netanyahu a declarat pe pagina sa de X că acum este în afara oricărui pericol la un an după ce a efectuat în secret o operație de prostată.

„Am cerut amânarea publicării raportului medical cu două luni, astfel încât să nu fie publicată în toiul războiului, pentru a nu permite regimului terorist din Iran să răspândească mai multă propagandă falsă împotriva Israelului.”, a justificat premierul israelian întârzierea publicării raportului medical.

Premierul a declarat că este „sănătos” și într-o „formă fizică excelentă” după ce a avut o problemă medicală cu prostata.

„Aș dori să vă împărtășesc trei lucruri: 1 – Slavă Domnului, sunt sănătos. 2 – Sunt într-o formă fizică excelentă. 3 – Am avut o mică problemă medicală cu prostata, care a fost tratată complet. Slavă Domnului, a trecut. Acum un an și jumătate am fost operat cu succes pentru o prostată mărită benignă și de atunci sunt sub supraveghere medicală de rutină.În timpul ultimei urmăriri, a fost descoperită o mică pată de mai puțin de un centimetru în prostata mea. Examinarea a relevat că era un stadiu foarte incipient al unei tumori maligne, fără nicio răspândire sau metastază. Medicii mi-au spus că acest lucru este foarte frecvent în rândul persoanelor de vârsta mea și că există două opțiuni: 1 – Nu trebuie să o tratezi, poți pur și simplu să stai sub observație. Poți trăi cu ea și mulți o fac. 2 – Urmează un tratament și înlătură problema.Mă cunoașteți deja.Când sunt informat la timp despre un posibil pericol, vreau să mă ocup de el imediat.Acest lucru este valabil atât la nivel național, cât și la nivel personal.Asta am și făcut. Am urmat un tratament țintit care a înlăturat problema și nu a lăsat nicio urmă.Am ajuns la câteva tratamente scurte, am citit o carte și am continuat să lucrez. Pata a dispărut complet.Slavă Domnului, am depășit și asta.Aș dori să mulțumesc minunaților medici și personalului medical de la Spitalul Hadassah din Ierusalim. De la voi, cetățeni ai Israelului, am o singură rugăminte:Aveți grijă de sănătatea voastră. Faceți teste și ascultați instrucțiunile medicilor. Și de aceea, în ajunul Șabatului, mă rog pentru liniștea răniților noștri și le transmit o îmbrățișare caldă și o însănătoșire completă în numele vostru. Șabat Shalom.”

