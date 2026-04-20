Netanyahu condamnă „în termeni duri" distrugerea unei statui a lui Iisus Cristos din Liban de către un soldat IDF

Armata Israelului a anunțat că va investiga incidentul cu „severitate crescută”, după ce un soldat israelian. În Liban, un soldat israelian a distrus o statuie a lui Iisus Cristos.  

Ministrul de Externe Gideon Saar a catalogat incidentul drept „înjositor” și a scris pe X:

„Ne cerem scuze pentru incident și pentru fiecare creștin ale cărui sentimente i-au fost rănite”.

Netanyahu denunță fapta în cei mai „duri termeni”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a denunțat în termeni „duri” imaginea cu soldatul israelian care a comis fapta.

Acesta a folosit un baros pentru a lovi statuia Mântuitorului răstignit pe cruce în Debel, unul dintre satele din Liban aflate sub ocupație israeliană.

Armata israeliană va restaura statuia Mântuitorului

Israelul conduce operațiuni militare în sudul Libanului împotriva grupării teroriste Hezbollah, care este susținută de Iran.

„Ieri, ca majoritatea israelienilor, am fost uluit și întristat să aflu că un soldat IDF a distrus o emblemă religioasă catolică din sudul Libanului. Condamn acest act în cei mai duri termeni. Autoritățile militare conduc o investigație în această chestiune și vor lua măsuri disciplinare aspre împotriva făptașului. Ne exprimăm regretul pentru incident și pentru toți credincioșii din Liban și din întreaga lume care au fost ofensați”.

Armata israeliană spune că soldatul a încălcat valorile trupelor din care face parte și că va ajuta comunitatea să restaureze statuia la loc.

