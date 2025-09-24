Prima pagină » Știri externe » Benjamin Netanyahu sfidează țările europene după recunoașterea în valuri a statului PALESTINA: „Nu va exista niciun stat palestinian”

Benjamin Netanyahu sfidează țările europene după recunoașterea în valuri a statului PALESTINA: „Nu va exista niciun stat palestinian”

24 sept. 2025, 22:33, Știri externe
Benjamin Netanyahu sfidează țările europene după recunoașterea în valuri a statului PALESTINA: „Nu va exista niciun stat palestinian”

Premierul israelian a transmis pe pagina sa de Facebook că se opune recunoașterii statului palestinian de către statele europene.

„Capitularea rușinoasă a unor lideri în fața terorismului palestinian nu obligă Israelul în niciun fel. Nu va exista niciun stat palestinian.”, a scris premierul Benjamin Netanyahu, care în prezent conduce o operațiune de anexare a orașului Gaza în totalitate.

De la începerea războiului din Fâșia Gaza  în urma atacurilor teroriste ale mișcării Hamas din sudul Israelului de pe 7 octombrie 2023, peste 88.000 de palestinieni și 2.000 de israelieni au fost uciși.

La reuniunea ONU din New York, convocată de Franţa și Arabia Saudită, liderii lumii s-au exprimat favorabil pentru crearea unui stat palestinian. Din cadrul întâlnirii au lipsit SUA și Israelul, care s-au opus recunoașterii statului Palestina.

156 din 193 de state membre ONU au recunoscut până în prezent statul palestinian. Printre motivele recunoașterii se numără dorința de a opri genocidul desfășurat de Israel în Fâșia Gaza dar și solidaritatea manifestată față de cauza palestiniană.

Printre țările dezvoltate care au recunoscut în septembrie 2025 statul palestinian se numără:

  • Portugalia
  • Marea Britanie
  • Australia
  • Canada
  • Malta
  • Luxemburg
  • Monaco
  • Franța
  • San Marino

România a fost printre primele țări din lume care a recunoscut statalitatea palestinienilor, la 24 noiembrie 1988.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Lista țărilor care au recunoscut statul palestinian. Israelul și SUA au boicotat reuniunea ONU

Citește și

VIDEO JD Vance condamnă atacurile la adresa agenților forțelor de ordine și acuză Partidul Democrat /„VIOLENȚA politică a scăpat de sub control”
22:10
JD Vance condamnă atacurile la adresa agenților forțelor de ordine și acuză Partidul Democrat /„VIOLENȚA politică a scăpat de sub control”
EXTERNE Două persoane au fost ucise și una rănită, într-un atac asupra unei clădiri din Dallas a Agenției pentru Imigrație a SUA. Atacatorul s-a SINUCIS
21:55
Două persoane au fost ucise și una rănită, într-un atac asupra unei clădiri din Dallas a Agenției pentru Imigrație a SUA. Atacatorul s-a SINUCIS
EXTERNE Surse: SANCTUARUL IMIGRANȚILOR din Uganda. Olanda ar negocia un lagăr de tranzit pentru solicitanții de azil respinși din Regat, în Africa
21:04
Surse: SANCTUARUL IMIGRANȚILOR din Uganda. Olanda ar negocia un lagăr de tranzit pentru solicitanții de azil respinși din Regat, în Africa
JOBURI Povestea unui român care a muncit timp de 15 ani în ITALIA: A dormit în gară, a lucrat pe șantier și în fabrici, până când soarta i-a surâs
21:01
Povestea unui român care a muncit timp de 15 ani în ITALIA: A dormit în gară, a lucrat pe șantier și în fabrici, până când soarta i-a surâs
APĂRARE Navă de război germană, survolată de un avion militar al Rusiei. Ministrul Apărarii de la Berlin: „Putin vrea să PROVOACE statele NATO”
20:54
Navă de război germană, survolată de un avion militar al Rusiei. Ministrul Apărarii de la Berlin: „Putin vrea să PROVOACE statele NATO”
EXTERNE Președintele Iranului spune, în fața Adunării Generale a ONU, că țara sa „nu a vrut niciodată și nici nu va vrea” să obțină arma nucleară
20:50
Președintele Iranului spune, în fața Adunării Generale a ONU, că țara sa „nu a vrut niciodată și nici nu va vrea” să obțină arma nucleară
Mediafax
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB / Guvernul prezintă vineri rectificarea de buget
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Vedeta PRO TV, în DOLIU! Și-a pierdut și tatăl, la doar 4 luni și jumătate după ce mama lui s-a stins din viață 😢
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Revoltă împotriva lui Mihai Popovici, tatăl campionului olimpic. „Fiul meu a mâncat lături la Dinamo!” Popovici: „Vă rog să vă adresați oficial CS Dinamo”
Mediafax
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază: Am fost deschis la argumente
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Ce se întâmplă doctore
Vedeta care se luptă cu boala lyme! A ajuns la capătul puterilor. Imagini de pe patul de spital
observatornews.ro
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
StirileKanalD
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
KanalD
Imagini de coșmar! O “gaură neagră” a înghițit un bulevard cu tot cu mașini în Bangkok- VIDEO
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Capital.ro
Avertisment pentru cei care scot bani de la bancomat. Butonul pe care trebuie să-l apăsați obligatoriu după recuperarea cardului
Evz.ro
Capcana luminii din Hessdalen. Un secol de cercetări și niciun răspuns despre cel mai bizar fenomen din Europa
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Gheorghiță Sava, zis "Gicuță din Apărători", primește o LOVITURĂ DEVASTATOARE după condamnarea la închisoare. Ce a făcut familia artistului? Îl trădează în cel mai dur mod posibil
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Nivel fără precedent de infecții cu chikungunya în Franța
ACTUALITATE Adrian Severin: „USR-ul este programat și își face programul lui”
23:30
Adrian Severin: „USR-ul este programat și își face programul lui”
JUSTIȚIE O judecătoare de la Curtea de Apel Craiova JUBILEAZĂ după o sentință dată în cazul unui bărbat agresiv cu soția sa: „N-am vreun sentiment de milă”
23:28
O judecătoare de la Curtea de Apel Craiova JUBILEAZĂ după o sentință dată în cazul unui bărbat agresiv cu soția sa: „N-am vreun sentiment de milă”
SĂNĂTATE SCHIMBARE majoră în spitale, de la 1 octombrie. Alexandru Rogobete: Managerii, obligați să publice rapoarte cu activitatea instituției
22:56
SCHIMBARE majoră în spitale, de la 1 octombrie. Alexandru Rogobete: Managerii, obligați să publice rapoarte cu activitatea instituției
ACTUALITATE Adrian Severin: „Este o derută în Rep. Moldova pentru că nu o să VOTEZE cu cine trebuie, se simte asta”
22:50
Adrian Severin: „Este o derută în Rep. Moldova pentru că nu o să VOTEZE cu cine trebuie, se simte asta”
POLITICĂ Grindeanu consideră că România trebuie să doboare dronele care încalcă spațiul aerian: „Sunt de acord cu Trump”
22:04
Grindeanu consideră că România trebuie să doboare dronele care încalcă spațiul aerian: „Sunt de acord cu Trump”
ȘTIINȚĂ Motivul pentru care un speolog a stat izolat într-o peșteră timp de 6 luni, fără CEAS sau CALENDAR. Demonstrația sa a uluit comunitatea științifică
22:01
Motivul pentru care un speolog a stat izolat într-o peșteră timp de 6 luni, fără CEAS sau CALENDAR. Demonstrația sa a uluit comunitatea științifică