Benjamin Netanyahu sfidează țările europene după recunoașterea în valuri a statului PALESTINA: „Nu va exista niciun stat palestinian”

Premierul israelian a transmis pe pagina sa de Facebook că se opune recunoașterii statului palestinian de către statele europene.

„Capitularea rușinoasă a unor lideri în fața terorismului palestinian nu obligă Israelul în niciun fel. Nu va exista niciun stat palestinian.”, a scris premierul Benjamin Netanyahu, care în prezent conduce o operațiune de anexare a orașului Gaza în totalitate.

De la începerea războiului din Fâșia Gaza în urma atacurilor teroriste ale mișcării Hamas din sudul Israelului de pe 7 octombrie 2023, peste 88.000 de palestinieni și 2.000 de israelieni au fost uciși.

La reuniunea ONU din New York, convocată de Franţa și Arabia Saudită, liderii lumii s-au exprimat favorabil pentru crearea unui stat palestinian. Din cadrul întâlnirii au lipsit SUA și Israelul, care s-au opus recunoașterii statului Palestina.

156 din 193 de state membre ONU au recunoscut până în prezent statul palestinian. Printre motivele recunoașterii se numără dorința de a opri genocidul desfășurat de Israel în Fâșia Gaza dar și solidaritatea manifestată față de cauza palestiniană.

Printre țările dezvoltate care au recunoscut în septembrie 2025 statul palestinian se numără:

Portugalia

Marea Britanie

Australia

Canada

Malta

Luxemburg

Monaco

Franța

San Marino

România a fost printre primele țări din lume care a recunoscut statalitatea palestinienilor, la 24 noiembrie 1988.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Lista țărilor care au recunoscut statul palestinian. Israelul și SUA au boicotat reuniunea ONU