Lista țărilor care au recunoscut statul palestinian. Israelul și SUA au boicotat reuniunea ONU

Zeci de lideri de pe mapamond s-au reunit luni la Naţiunile Unite pentru a susţine și recunoaște statalitatea palestinienilor, care se confruntă cu opoziția Israelului și Statelor Unite ale Americii.

La reuniunea ONU din New York, convocată de Franţa și Arabia Saudită, liderii lumii s-au exprimat favorabil pentru crearea unui stat palestinian, informează Reuters. Din cadrul întâlnirii au lipsit SUA și Israelul, opozantele mișcării.

Astfel, 156 din 193 de state membre ONU au recunoscut până în prezent Palestina. Printre motivele recunoașterii se numără dorința de a opri genocidul desfășurat de Israel în Fâșia Gaza dar și solidaritatea manifestată față de cauza palestiniană.

„Trebuie să pavăm calea către pace. Trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a menţine posibilitatea unei soluţii cu două state, Israel şi Palestina, trăind unul lângă altul în pace şi securitate”, a transmis Macron la începutul sesiunii.

Printre statele care au recunoscut în septembrie 2025 statul palestinian se numără:

Portugalia Marea Britanie Australia Canada Malta Luxemburg Monaco Franța San Marino

Aceste țări nu întrețin actualmente legături diplomatice oficiale cu palestinienii (nu au reprezentare diplomatică și consulară).

„Îi îndemnăm pe cei care nu au făcut-o încă să urmeze exemplul”, a transmis preşedintele palestinian Mahmoud Abbas, prezent prin video-conferință, după ce Statele Unite i-au refuzat viza de intrare în țară.

România a fost printre primele țări din lume care a recunoscut statalitatea palestinienilor, la 24 noiembrie 1988.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Franța RECUNOAȘTE existența statului palestinian /Macron: „Nimic nu justifică războiul din Gaza, a venit vremea păcii”

Victor Ponta: „Este prima dată în istoria României, când la Adunarea Generală a ONU nu merge șeful de stat sau de Guvern”