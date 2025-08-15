Prima pagină » Știri externe » „Bestia”: Povestea din spatele LIMUZINEI prezidențiale Cadillac în care s-au urcat Trump și Putin înainte de Summitul din Alaska

15 aug. 2025, 23:52, Știri externe
La șase ani de la ultima lor întâlnire, Donald Trump și Vladimir Putin se află din nou față în față. Președintele rus și-a adus limuzina „Aurus”, fiind observată pe pista de aterizare lângă avioane. Însă, contrar protocolului,  președintele rus a urcat în limuzina prezidențială americană, supranumită „Bestia”, alături de președintele Trump. 

Președintele rus a fost văzut cu un zâmbet larg pe față, în timp ce Trump a făcut cu mâna mulțimii. Modelul actual de limuzină Cadillac folosită în prezent a fost introdusă în 2009, în timpul președinției lui Barack Obama. Limuzina a fost îmbunătățită semnificativ de-a lungul timpului.

„Bestia”: Costuri și dotări tehnice

Limuzina este dotată cu o caroserie blindată și geamuri foarte rezistente, precum și cu un sistem de securitate de ultimă generație. Preocupările pentru securitatea președintelui care au devenit tot mai mari de la asasinarea președintelui John F. Kennedy presupune multă muncă și inovație ca pe vremea trăsurilor și grajdurilor, toate eforturile fiind depuse pentru ca președintele să ajungă nevătămat la destinație, într-o țară cu foarte mulți posesori de arme de foc.

Costul limuzinei ar fi estimat între 300.000 și 1.500.000 de dolari (echivalentul a aproximativ 400.000–2.000.000 de dolari în 2023). În perioada mandatului prezidențial al lui Barack Obama, limuzina era dotată cu geam antiglonț de 130 mm grosime. Dispunea de anvelope și un interior complet etanșat pentru a proteja ocupanții în cazul unui atac chimic.

Un „Batmobile” cu tunuri cu gaze lacrimogene și vedere nocturnă

Modelul limuzinei de stat prezidențial din 2009 avea sistem optic pentru vedere nocturnă, tunuri cu gaze lacrimogene, rezervoare de oxigen la bord, un rezervor de combustibil blindat umplut cu spumă pentru a preveni explozia. În cazul în care președintele era  de atacatori, șoferul mașinii mprăștia benzină în urmă pentru ca autoturismele atacatorilor să alunece, aidoma unui Batmobile.

Șoferul automobilului mai poate elibera dâre de fum pentru a le bloca vederea atacatorilor pentru o durată scurtă de timp în care acesta să evacueze președintele de la fața locului.  Sunt zvonuri că ar fi fost dotată cu lansatoare de grenade și puști, dar mașina avea atunci uși de 200 mm. Curatorul de la The Henry Ford a declarat pentru The Dallas Morning News că limuzina de stat a președintelui Obama era „un adevărat tanc cu un logo Cadillac”.

Când a fost prima dată comandată de Serviciul Secret în 2014, compania General Motors (GM) a încheiat trei contracte pentru a crea o noua limuzină. Fiecare mașină de stat era estimată să coste între 1 și 1,5 milioane de dolari. Până în ianuarie 2016, GM primise 15.800.765 de dolari (echivalentul a 20.059.873 de dolari în 2023).

După ce prototipurile noului model au fost văzute circulând pe drumurile publice, îmbrăcate în camuflaj monocromatic, Cadillac a confirmat pentru Fox News informația:

„Ne-am finalizat sarcina și am predat automobilul clientului”.

Limuzina are protecție împotriva atacurilor chimice

Greutatea limuzinei a crescut la 6.800 – 9.100 kg pe durata mandatului prezidențial al lui Donald Trump. Aceasta dispune de noi sisteme de protecție și de prim ajutor medical, precum stocuri de sânge potrivite cu grupa sanguină a președintelui american pentru situații medicale de urgență. Autoturismului îi ia acum 15 secunde pentru a atinge viteza de 97 km/oră.

Limuzina este și mai etanșă împotriva atacurilor chimice. NBC a raportat că limuzina dispune de un înveliș blindat din aluminiu, ceramică și oțel, cu o grosime de 200 mm. Fiecare ușă cântărește la fel de mult ca cele de pe un Boeing 757, având mânerul electrificat pe exterior pentru a descuraja intrușii și atacatorii să încerce să deschidă ușa și să pătrundă în mașină.  Cei care vor să intre peste președinte sau încearcă să fure limuzina prezidențială sunt curentați de un șoc electric de 120 volți.

Niciun sunet din exterior nu poate pătrunde în bordul limuzinei din cauza învelișului blindat. Sunetul exterior este captat cu microfoane în exterior și difuzoare în interior. Echipamentele de comunicații suplimentare îi permit președintelui să comunice cu vehicule specializate care fac parte din armata și aviația SUA. Președintele poate să ordone un atac cu drone sau chiar cu arme nucleare din limuzina prezidențială, având mereu la îndemână valiza prezidențială și controversatul „biscuit” cu codurile nucleare.

