Bill Clinton și Donald Trump i-au trimis SCRISORI lui Jeffrey Epstein. Amândoi figurează într-un album aniversar din 2003, alături de 50 personalități

Fostul președinte democrat Bill Clinton și actualul președinte republican Donald Trump i-ar fi trimis scrisori de felicitare controversatului Jeffrey Epstein, cu ocazia zilei sale aniversare.

Cei doi, plus alte zeci de personalități cunoscute, apar cu scrisori în albumul aniversar al lui Jeffrey Epstein, realizat în 2003 de către de fosta iubită a lui Epstein, Ghislaine Maxwell.

Potrivit Wall Street Journal, Trump a fost autorul unei scrisori către Epstein, cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a acestuia în 2003. Omul de afaceri, arestat și condamnat pentru trafic sexual și pedofilie, s-a sinucis în 2019, în celula sa, lăsând multe întrebări fără răspuns în urmă.

Trump, informat de procurorul general că apare în dosarele lui Epstein

N-ar fi prima controversă de care se lovesc Bill Clinton și Donald Trump. În 1998, fostul președinte democrat a fost în centrul atenției din cauza scandalului sexual cu stagiara de la Casa Albă, Monica Lewinsky, când a negat că ar fi avut relații sexuale cu aceasta. Actualul președinte a fost dat în judecată de starleta porno Stormy Daniels pentru că a mituit-o cu scopul de a o „reduce la tăcere” după ce ar fi întreținut contacte sexuale cu ea în 2006, chiar după ce se căsătorise cu Melania, actuala Prima Doamnă a SUA.

Trump i-a dat în judecată pe Rupert Murdoch, pe doi reporteri de la Wall Street Journal și pe editorul ziarului, Dow Jones, pentru calomnie și defăimare din cauza reportajului, potrivit The Guardian. Cererea de desecretizare a stenogramelor în cazul Epstein a fost respinsă. The New York Times scrie că președintele ocolește subiectul când este întrebat despre cazul lui Epstein. Procurorul general al SUA, Pam Bondi, l-a informat pe Trump că apare în dosarele lui Jeffrey Epstein, transmite publicația.

Ce alte personalități i-au mai trimis scrisori de felicitare lui Jeffrey Epstein

Numele a 50 de persoane care i-au scris lui Epstein figurează în albumul aniversar:

investitorul miliardar Leon Black

creatoarea de modă Vera Wang

proprietarul miliardar de media Mortimer Zuckerman

fostul proprietar miliardar al Victoria’s Secret Les Wexner

avocatul Alan Dershowitz

recrutorul de modele Jean-Luc Brunel

fostul director Microsoft Nathan Myhrvold

politicianul Partidului Laburist Peter Mandelson

foștii colegi ai lui Epstein, Alan „Ace” Greenberg și James „Jimmy” Cayne, cu care acesta a lucrat la firma de investiții Bear Stearns în anii 1970.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă:

Donald Trump a ordonat Departamentului de Justiție să prezinte documente suplimentare legate de Jeffrey EPSTEIN

WSJ. Scandalul „Epstein” ia amploare în SUA. Trump, acuzat că i-ar fi trimis o scrisoare cu un desen obscen lui Jeffrey Epstein. Ce spune președintele

Americanii așteaptă dezvăluirile din cazul „Epstein”, Donald Trump desecretizează dosarele FBI despre Martin Luther King