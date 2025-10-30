Prima pagină » Știri externe » Billl Gates, lovitură pentru activiștii de mediu. Se dezice de schimbările climatice și îi îndeamnă pe bogătași să investească în alte domenii

Billl Gates, lovitură pentru activiștii de mediu. Se dezice de schimbările climatice și îi îndeamnă pe bogătași să investească în alte domenii

Ruxandra Radulescu
30 oct. 2025, 21:20, Știri externe
Billl Gates, lovitură pentru activiștii de mediu. Se dezice de schimbările climatice și îi îndeamnă pe bogătași să investească în alte domenii
Billl Gates renunță la activismul de mediu. Îi îndeamnă pe bogătașii lumii să investească în alte domenii

Bill Gates, un susținător declarat al reducerii emisiilor de carbon, a transmis marți că marile companii ar trebui să-și direcționeze fondurile orientate către alte domenii, ci nu în lupta împotriva schimbărilor climatice.

Bill Gates a declarat că filantropii lumii ar putea să investească, mai degrabă, în domenii care se ocupă cu metode pentru prevenirea bolilor și a foametei.

„Schimbările climatice nu vor distruge omenirea”, a precizat Gates. „Eforturile anterioare care vizează atingerea zero emisii de carbon au făcut progrese reale”, a mai adăugat.

Fondatorul Microsoft a afirmat că finanțările anterioare în combaterea schimbărilor climatice au fost direcționate greșit și că prea mulți bani au fost investiți în eforturi costisitoare și discutabile.

Deși Gates a spus că investițiile în combaterea schimbărilor climatice trebuie să continue, el a susținut că reducerile bugetare ale președintelui Donald Trump la USAID ar putea afecta lupta împotriva foametei și a bolilor, care pot fi prevenite și care pun viața în pericol.

„Schimbările climatice, bolile și sărăcia sunt toate probleme majore”, a scris Gates. „Ar trebui să le abordăm proporțional cu suferința pe care o provoacă.”

Reducerile de finanțare ale administrației Trump, susține Gates, necesită o concentrare imediată și mai mare asupra investițiilor și resurselor pentru a sprijini aceste eforturi abandonate.

„Deși schimbările climatice vor avea consecințe grave – în special pentru oamenii din cele mai sărace țări – acestea nu vor duce la dispariția umanității.

Aceasta este o șansă de a ne concentra din nou asupra indicatorului care ar trebui să conteze chiar mai mult decât emisiile și schimbările de temperatură: îmbunătățirea vieții.

Scopul nostru principal ar trebui să fie prevenirea suferinței, în special pentru cei aflați în cele mai dificile condiții care trăiesc în cele mai sărace țări ale lumii.”

Mediafax
Fostul soț al cântăreței Andreea Bălan își anunță intenția de a candida la Primăria Capitalei
Digi24
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
Cancan.ro
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune”
Mediafax
Zece ani de la tragedia din Colectiv: Marș de comemorare organizat în București
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Oamenii de știință au reușit să îmbunătățească memoria în creierul îmbătrânit
EXTERNE Marie polițista, SPAIMA PEDOFILILOR din UK, investeşte din şantaj în PĂCĂNELE
20:58
Marie polițista, SPAIMA PEDOFILILOR din UK, investeşte din şantaj în PĂCĂNELE
POLITICĂ Oana Gheorghiu scoate la înaintare statutul „apolitic”, ca replică la criticile lui Sorin Grindeanu: „E o poziție independentă”
20:34
Oana Gheorghiu scoate la înaintare statutul „apolitic”, ca replică la criticile lui Sorin Grindeanu: „E o poziție independentă”
JUSTIȚIE Motivarea IN EXTENSO a deciziei de achitare a fostului ministru Nicolae Bănicioiu. Judecătorii ICCJ au făcut praf și pulbere acuzațiile DNA
20:23
Motivarea IN EXTENSO a deciziei de achitare a fostului ministru Nicolae Bănicioiu. Judecătorii ICCJ au făcut praf și pulbere acuzațiile DNA
FLASH NEWS Ilie Bolojan RĂSPUNDE mâine dacă merge în Parlament la audieri. Ce spune că știa despre retragerea trupelor SUA din România
20:11
Ilie Bolojan RĂSPUNDE mâine dacă merge în Parlament la audieri. Ce spune că știa despre retragerea trupelor SUA din România
Nicuşor Dan, un NOU moment de derută. De data asta, la ceremonia de învestire a Oanei Gheorghiu. Președintele nu a ştiut unde să se așeze la final. Îi indică şefa protocolului ce are de făcut şi unde să meargă
20:00
Nicuşor Dan, un NOU moment de derută. De data asta, la ceremonia de învestire a Oanei Gheorghiu. Președintele nu a ştiut unde să se așeze la final. Îi indică şefa protocolului ce are de făcut şi unde să meargă
POLITICĂ Oana Gheorghiu recunoaște că nu are, momentan, un plan concret de reformă: „Voi veni în săptămânile următoare cu un plan concret”
19:54
Oana Gheorghiu recunoaște că nu are, momentan, un plan concret de reformă: „Voi veni în săptămânile următoare cu un plan concret”