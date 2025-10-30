Billl Gates, lovitură pentru activiștii de mediu. Se dezice de schimbările climatice și îi îndeamnă pe bogătași să investească în alte domenii

Bill Gates, un susținător declarat al reducerii emisiilor de carbon, a transmis marți că marile companii ar trebui să-și direcționeze fondurile orientate către alte domenii, ci nu în lupta împotriva schimbărilor climatice.

Bill Gates a declarat că filantropii lumii ar putea să investească, mai degrabă, în domenii care se ocupă cu metode pentru prevenirea bolilor și a foametei.

„Schimbările climatice nu vor distruge omenirea”, a precizat Gates. „Eforturile anterioare care vizează atingerea zero emisii de carbon au făcut progrese reale”, a mai adăugat.

Fondatorul Microsoft a afirmat că finanțările anterioare în combaterea schimbărilor climatice au fost direcționate greșit și că prea mulți bani au fost investiți în eforturi costisitoare și discutabile.

Deși Gates a spus că investițiile în combaterea schimbărilor climatice trebuie să continue, el a susținut că reducerile bugetare ale președintelui Donald Trump la USAID ar putea afecta lupta împotriva foametei și a bolilor, care pot fi prevenite și care pun viața în pericol.

„Schimbările climatice, bolile și sărăcia sunt toate probleme majore”, a scris Gates. „Ar trebui să le abordăm proporțional cu suferința pe care o provoacă.”

Reducerile de finanțare ale administrației Trump, susține Gates, necesită o concentrare imediată și mai mare asupra investițiilor și resurselor pentru a sprijini aceste eforturi abandonate.