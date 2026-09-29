O breșă masivă de securitate a afectat sistemul de resurse umane al Pentagonului și a expus date personale a peste trei milioane de persoane din sistemul militar al Statelor Unite, inclusiv date despre asigurările sociale și funcțiile pe care le ocupau, potrivit unui oficial american din domeniul apărării.

Breșa a afectat 2,76 milioane de persoane în viață și alte 294.000 de persoane decedate. Scurgerea de informații a vizat o bază de date uriașă dedicată managementului personalului militar și civil și au fost expuse numerele de securitate socială; informații de identificare personală ale personalului militar activ, în rezervă și în retragere, precum și ale unor contractori; date administrative sensibile legate de carierele și structura angajaților.

Centrul de Date privind Forța de Muncă a Apărării servește drept unul dintre principalele depozite ale Pentagonului pentru înregistrările personalului și deține informații despre trupele active și rezerviste, angajații civili, contractori, pensionari, veterani și membrii familiilor militarilor.

Experții în securitate națională și oficialii americani avertizează că gravitatea acestui incident depășește cu mult cazul unui simplu furt de identitate. În cadrul campaniilor de spionaj, agențiile străine pot folosi aceste profiluri ale personalului militar pentru a-i identifica, șantaja sau recruta pe oficialii americani cu acces la secretele de stat.

Până în prezent, oficialii americani au declarat că nu există dovezi ferme că datele expuse au fost folosite pe piața neagră sau de entități statale, deși investigația este în desfășurare.

Acesta nu este singurul incident. Cu doar câteva zile înainte, FBI a anunțat că investighează o altă breșă cibernetică majoră, revendicată de o grupare cunoscută de hackeri care a vizat, de asemenea, datele sensibile despre personal.