Călin Georgescu, baie de mulțime în fața Curții de Apel. Fostul candidat la președinție așteaptă verdictul cererii de arestare

Magistrații au rămas în pronunțare în complet de divergență, a declarat avocatul lui Călin Georgescu, la ieșirea de la Curtea de Apel București. „Cu cât mai mulți judecători cu atât mai bine”, a spus apărătorul fostului candidat la prezidențiale. Georgescu a fost întâmpinat de zeci de susținători. El a făcut doar o declarație scurtă, în timp ce oamenii veniți să-l susțină scandau ” Turul doi, înapoi” și alte lozinci pro candidat.

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Cele două judecătoare ale Curții de Apel București nu s-au înțeles în privința măsurii preventive cerută de DIICOT, în cazul lui Călin Georgescu. Al treilea magistrat ar putea decide dacă Georgescu merge la pușcărie.

„Nu discutăm despre sume de bani, s-a reluat cauza, divergența de opinii înseamnă că au fost opinii diferite între cei doi judecători, faptul că am avut în față trei judecători a fost bine, cu cât mai mulți judecători, cu atât mai bine”, a declarat Bogdan Petre, avocatul fostului candidat

„Totul în jur este Dumnezeu, Dumnezeu este totul, este de fapt însăși existența”, a spus Călin Georgescu, fără a face alte declarații.

„Presa mincinoasă!, Călin Georgescu este președinte!, Libertate!, Jos, dictatura! Turul doi, înapoi! Nu mai amânați, desecretizați! Călin, nevinovat!” au scandat oamenii adunați la Curte de Apel București.