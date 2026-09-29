Un elev de clasa a VIII-a a intrat, marți, într-o școală din nord-estul Slovaciei cu un cuțit. A ucis o profesoară și a rănit două persoane, inclusiv un copil. Motivul atacului este încă necunoscut. Premierul slovac Robert Fico și-a exprimat condoleanțele și a subliniat importanța siguranței în școli, iar președintele republicii, Peter Pellegrini, a transmis că atacul de astăzi reprezintă un avertisment grav pentru întreaga societate.

Atacul a avut loc marți dimineață la o școală primară din localitatea Staškov, în nord-vestul Slovaciei. În urma atacului, o femeie în vârstă de 61 de ani, profesoară a școlii, a decedat, un copil se află în stare critică, iar o altă profesoară de 44 de ani a suferit o rană la nivelul toracelui.

Sondaj Gândul Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Amândoi răniți au fost transportați la spital, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile competente și preluate de agențiile de presă. Conform relatărilor mass-mediei slovace, agresorul era un elev din clasa a opta. Poliția a confirmat că anchetează o „infracțiune violentă” și a adăugat că „situația este acum sub control”. Motivul atacului nu este încă cunoscut.

Prim-ministrul slovac Robert Fico și-a exprimat, într-o reacție pe rețelele sociale, condoleanțele față de cei afectați și le-a urat celor răniți o recuperare cât mai rapidă. Totodată, el a făcut un apel la asigurarea siguranței în școli.

„Școlile trebuie să fie sigure pentru copii, altfel nu vom avea un viitor”.

Președintele slovac Peter Pellegrini a subliniat, însă, că atacul de astăzi reprezintă un avertisment grav pentru întreaga societate. De aceea, în opinia sa, este cu atât mai important ca toți să fie atenți la atmosfera pe care o creează în societate, a scris el pe rețelele de socializare. „Am fost profund șocat de incidentul tragic de la școala primară din Staškov.

„Gândurile mele se îndreaptă către familia și cei dragi ai profesoarei care și-a pierdut tragic viața, cărora le transmit sincere condoleanțe”, a declarat Pellegrini, care a făcut un apel la calm și respect reciproc, în special în mediile în care cresc copiii.

În ianuarie anul trecut, un tânăr de 18 ani a ucis o colegă de clasă și o profesoară și a rănit o altă elevă în urma unui atac cu cuțitul la un liceu din localitatea Spišská Stará Ves, din nord-estul Slovaciei. În 2020, o profesoară a fost înjunghiată mortal într-o școală primară din centrul Slovaciei, iar mai multe persoane au fost rănite; a fost primul atac violent într-o școală din această țară.