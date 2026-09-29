Prima pagină » Știri externe » Tragedie într-o școală din Slovacia. Un elev de clasa a VIII-a ucis o profesoară și a rănit cu cuțitul două persoane, inclusiv un copil. Ce anunță autoritățile despre motivul atacului

Tragedie într-o școală din Slovacia. Un elev de clasa a VIII-a ucis o profesoară și a rănit cu cuțitul două persoane, inclusiv un copil. Ce anunță autoritățile despre motivul atacului

Melania Agiu
Tragedie într-o școală din Slovacia. Un elev de clasa a VIII-a ucis o profesoară și a rănit cu cuțitul două persoane, inclusiv un copil. Ce anunță autoritățile despre motivul atacului
Galerie Foto 4
Sursă foto: X/ @dziki_zachod
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un elev de clasa a VIII-a a intrat, marți, într-o școală din nord-estul Slovaciei cu un cuțit. A ucis o profesoară și a rănit două persoane, inclusiv un copil. Motivul atacului este încă necunoscut. Premierul slovac Robert Fico și-a exprimat condoleanțele și a subliniat importanța siguranței în școli, iar președintele republicii, Peter Pellegrini, a transmis că atacul de astăzi reprezintă un avertisment grav pentru întreaga societate.

Atacul a avut loc marți dimineață la o școală primară din localitatea Staškov, în nord-vestul Slovaciei. În urma atacului, o femeie în vârstă de 61 de ani, profesoară a școlii, a decedat, un copil se află în stare critică, iar o altă profesoară de 44 de ani a suferit o rană la nivelul toracelui.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Amândoi răniți au fost transportați la spital, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile competente și preluate de agențiile de presă. Conform relatărilor mass-mediei slovace, agresorul era un elev din clasa a opta. Poliția a confirmat că anchetează o „infracțiune violentă” și a adăugat că „situația este acum sub control”. Motivul atacului nu este încă cunoscut.

Prim-ministrul slovac Robert Fico și-a exprimat, într-o reacție pe rețelele sociale, condoleanțele față de cei afectați și le-a urat celor răniți o recuperare cât mai rapidă. Totodată, el a făcut un apel la asigurarea siguranței în școli.

„Școlile trebuie să fie sigure pentru copii, altfel nu vom avea un viitor”.

Președintele slovac Peter Pellegrini a subliniat, însă, că atacul de astăzi reprezintă un avertisment grav pentru întreaga societate. De aceea, în opinia sa, este cu atât mai important ca toți să fie atenți la atmosfera pe care o creează în societate, a scris el pe rețelele de socializare. „Am fost profund șocat de incidentul tragic de la școala primară din Staškov.

„Gândurile mele se îndreaptă către familia și cei dragi ai profesoarei care și-a pierdut tragic viața, cărora le transmit sincere condoleanțe”, a declarat Pellegrini, care a făcut un apel la calm și respect reciproc, în special în mediile în care cresc copiii.

În ianuarie anul trecut, un tânăr de 18 ani a ucis o colegă de clasă și o profesoară și a rănit o altă elevă în urma unui atac cu cuțitul la un liceu din localitatea Spišská Stará Ves, din nord-estul Slovaciei. În 2020, o profesoară a fost înjunghiată mortal într-o școală primară din centrul Slovaciei, iar mai multe persoane au fost rănite; a fost primul atac violent într-o școală din această țară.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Breșă uriașă de securitate la Pentagon: Datele personale ale peste trei milioane de militari și civili din sistemul de apărare american au fost furate
16:50
Breșă uriașă de securitate la Pentagon: Datele personale ale peste trei milioane de militari și civili din sistemul de apărare american au fost furate
CONTROVERSĂ Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins cererea Poloniei de suspendare temporară a aplicării acordului cu blocul Mercosur. Ce argumente aduce instanța de la Luxemburg
16:12
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins cererea Poloniei de suspendare temporară a aplicării acordului cu blocul Mercosur. Ce argumente aduce instanța de la Luxemburg
MODĂ Nadia Comăneci a urcat pe podium la Săptămâna Modei din Paris, alături de Lindsey Vonn, Jane Fonda și Eva Longoria. Celine Dion a cântat la final
16:08
Nadia Comăneci a urcat pe podium la Săptămâna Modei din Paris, alături de Lindsey Vonn, Jane Fonda și Eva Longoria. Celine Dion a cântat la final
DEZVĂLUIRI Sylvester Stallone s-a luptat cu o tulburare de alimentație în timpul carierei sale în Rocky și recunoaște că steroizii „i-au afectat grav corpul”
15:36
Sylvester Stallone s-a luptat cu o tulburare de alimentație în timpul carierei sale în Rocky și recunoaște că steroizii „i-au afectat grav corpul”
APĂRARE Secretarul NATO avertizează după dronele prăbușite în România și țările baltice: „Rusia continuă campania nesăbuită împotriva aliaților. Dar eșuează”
15:06
Secretarul NATO avertizează după dronele prăbușite în România și țările baltice: „Rusia continuă campania nesăbuită împotriva aliaților. Dar eșuează”
TEHNOLOGIE Anthropic avertizează că inteligența artificială poate recurge la „șantaj” și „manipulare”
14:58
Anthropic avertizează că inteligența artificială poate recurge la „șantaj” și „manipulare”
Mediafax
„Ei au altă Constituție” Fost șef CCR, declarații ACIDE la adresa PNL despre ANTICIPATE
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Cancan.ro
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate, în cazul în care guvernul Mureșan pică: „Avem o divergență de opinii”
Mediafax
UCIGAȘUL nevăzut: Boala de care mor mai mult de jumătate din români
Click
FOTO O mai țineți minte pe „Betty cea urâtă”? La 53 de ani, actrița din celebra telenovelă arată senzațional!
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată vila de lux în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Ceaiul fierbinte ne poate răcori pe caniculă?
Mediafax Italia
Taxa „invizibilă” care mănâncă din salarii și pensii
Mediafax Spania
MOTORINA SE SCUMPEȘTE! La cât ar putea ajunge un plin de 50 de litri?!
FLASH NEWS Un lider UDMR anunță că este inevitabilă căderea guvernului Mureșan și spune ce urmează. Cu ce partid este gata să discute și care este linia roșie
16:37
Un lider UDMR anunță că este inevitabilă căderea guvernului Mureșan și spune ce urmează. Cu ce partid este gata să discute și care este linia roșie
EXCLUSIV Senatorul cu diplomă în „matrimoniale” şi condamnat penal fuge când este întrebat de Gândul ce a înțeles din audierile pentru Guvernul Mureșan, la care a asistat
16:34
Senatorul cu diplomă în „matrimoniale” şi condamnat penal fuge când este întrebat de Gândul ce a înțeles din audierile pentru Guvernul Mureșan, la care a asistat
EXCLUSIV Alin Tișe îl somează pe Ilie Bolojan să clarifice „scandalul ambasadoarei SUA din Grecia” în care România e implicată: „PNL trebuie să iasă public să reafirme fără echivoc parteneriatul cu SUA / Am senzația că PNL s-a dezis de interesul național”
16:22
Alin Tișe îl somează pe Ilie Bolojan să clarifice „scandalul ambasadoarei SUA din Grecia” în care România e implicată: „PNL trebuie să iasă public să reafirme fără echivoc parteneriatul cu SUA / Am senzația că PNL s-a dezis de interesul național”
ULTIMA ORĂ Apelul lui Nicușor Dan înaintea votului pentru Guvernul Mureșan: „Este momentul ca partidele să privească dincolo de gard” / „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”
16:21
Apelul lui Nicușor Dan înaintea votului pentru Guvernul Mureșan: „Este momentul ca partidele să privească dincolo de gard” / „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”
REACȚIE Tatăl Valentinei, femeia ucisă de iubit și aruncată în Olt, copleșit de durere: „El o să vină acasă. Pe fata mea n-o mai aduce nimeni înapoi”
16:13
Tatăl Valentinei, femeia ucisă de iubit și aruncată în Olt, copleșit de durere: „El o să vină acasă. Pe fata mea n-o mai aduce nimeni înapoi”
EXCLUSIV Alin Tișe, șeful CJ Cluj: Ce a făcut Bolojan nu a fost reformă/Vedeți reforma prin faptul că am pus CASS la preoți?/Că am luat alocațiile copiilor?/Că am sărăcit România?
16:04
Alin Tișe, șeful CJ Cluj: Ce a făcut Bolojan nu a fost reformă/Vedeți reforma prin faptul că am pus CASS la preoți?/Că am luat alocațiile copiilor?/Că am sărăcit România?

Cele mai noi

Trimite acest link pe