Pe fondul acutizării crizei politice care va urma după invalidarea mai mult decât probabilă a guvernului Mureșan, partidele trebuie să își dea mâna și să formeze un nou guvern, garantat de Nicușor Dan, afirmă Alin Tișe. Președintele Consiliului Județean Cluj a apreciat, âî emisiunea Ai Aflat! de marți, că singura variantă de deblocare a crizei guvernamentale este un nou cabinet format din specialiști din toate partidele.

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Nicușor Dan ar trebui să gireze un nou guvern transpartinic

Chestionat de jurnalistul Ionuț Cristache ce se întâmplă dacă nu trece guvernul Mureșan, Alin Tișe a explicat că partidele trebui e să facă front comun, iar președintele Nicușor Dan să gireze un viitor guvern.

„Atunci dacă nu trece, am văzut multe, sigur că dacă aș stii răspunsul corect, vi l-aș spune. Dar nu îl știu. Dar eu cred că țara nu își poate permite în continuare să intre într-o criză de alegeri anticipate, care înseamnă încă 6 luni de criză, cel puțin, cu sărbătorile prinse, cu iarna care vine peste români. Și cred, aici e o părere personală, n-am discutat, dar cred că în această situație, președintele României trebuie să gireze un guvern care trebuie să treacă dincolo de interesul de partid”.

Un Cabinet format din specialiști

„Dacă mă întrebați pe mine, ar trebui să fie un guvern al țării în care să se regăsească oameni competenți din toate domeniile, politic sau din afară. Și care să poată crea un guvern acceptat de partide, fără linii roșii, fără linii roșii și fără atacuri între partide. Oameni care să fie oameni specialiști”.

Chestionat de moderatorul emisiunii dacă propune un guvern de uniune națională, liberalul a confirmat, nuanțâmd că e vorba inclusiv de AUR, partid evitat până acum de formațiunile de la guvernare. În acest scenariu, PNL ar putea trece în opoziție, a mai observat șeful CJ Cluj.